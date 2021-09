El mejor aceite de oliva se encuentra en Andalucía

El aceite de oliva elaborado en España no solo se encuentra a la cabeza de la producción mundial, sino que su calidad lo diferencian del resto de países. No en vano, año tras año suele encabezar los rankings y clasificaciones de los mejores del mundo. Es rara la vez en la que el aceite de oliva español no suela sobresalir respecto al de otros países productores.

Uno de los últimos reconocimientos llega desde la página World best olive oils, desarrollada por el catador de aceites de origen alemán, Heiko Schmidt. En dicha clasificación han valido los resultados obtenidos en los principales concursos a nivel internacional.

Rincón de la Subbética, ganadora por tercer año consecutivo

El galardón ha recaído para un aove cordobés, Rincón de la Subbética, que se consolida por tercer año seguido como el mejor aceite de oliva del mundo. No es de sorprender, dado que este preciado líquido de la provincia cordobesa ya alberga en su poder más de 600 premios. Cabe destacar que, además de resultar ganador al mejor aceite de oliva a nivel mundial, también ha barrido en el resto de categorías disponibles.

El segundo y tercer puesto corresponden a dos aceites también se quedan en la comunidad andaluza, específicamente de la provincia de Jaén, correspondiendo respectivamente a los aceites Balcón del Guadalquivir y Oro del Canva.

Respecto a la categoría de aceites de olivas orgánicos, Almazaras de las Subbética vuelve a imponerse, seguido del aceite de origen madrileño Coupage, natural del Cortijo de Suerte Alta; y del aceite de la provincia de Almería producido por Rafael Aguilera, Oro del desierto. El primer premio en la categoría de mejor almazara del mundo también corresponde a las Almazaras de las Subbética. La acompañan en los puestos más altos la almazara sevillana, Goya, de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y la almazara Franci.

También se alza con el galardón de la mejor almazara de aceites orgánicos del mundo junto a la ya galardonada Oro del desierto. En esta categoría también aparece la productora de Italia Monini.

Para elegir a los ganadores cada año, el especialista alemán, Heiko Schmidt, tiene en cuenta los rankings y clasificaciones de los concursos más prestigiosos mundialmente. Entre ellos destacan algunos como Argoliva, Sol de Oro, SIAL Olive D’Or, Expo Oliva o Evooleum, entre otros.

Almazaras de la Subbética

Rincón de la Subbética es un aceite de lujo de la comunidad andaluza que parece no tener rival. Se encuentra elaborado por Almazaras de la Subbética, Cooperativa Agrícola de primer grado, creada en julio de 2007. Es un aceite correspondiente a la variedad hojiblanca.

A la nariz presenta aromas de frutas junto a la aceituna verde e hierbas silvestres. En la fase gustativa tiene una entrada dulce, amargo y picante al mismo tiempo, con una estructura larga y persistente, resultando un aceite muy complejo pero equilibrado. Nace en los primeros días de la cosecha y se trata de un aceite virgen extra ecológico, catalogado como una auténtica obra maestra. De hecho, es el aceite más premiado en toda la historia española.