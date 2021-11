Qué tener en cuenta a la hora de comprar un camping gas

El uso de un camping gas implica numerosos beneficios a la hora de realizar nuestras acampadas o paseos al aire libre. Este tipo de actividades no implican de manera obligatoria que no podamos disfrutar de una buena comida caliente al aire libre. Su funcionamiento es muy sencillo y muy similar al de las cocinas tradicionales. Además, cuentan con un tamaño compacto por lo que su traslado no revertirá de esfuerzo alguno.

Por otro lado, existen diversos tipos de camping gas, e incluso de conexiones, pero existen una serie de características que debes consultar para saber cuál se adecua mejor tanto a tus necesidades como a tu economía. Te dejamos las claves para que la elección de tu camping gas sea lo más sencilla posible.

El tipo de gas

Los campings gas pueden usar distintos combustibles para su correcto funcionamiento. Es muy importante, a la hora de decantarnos por alguno, conocer con qué tipo de gas en concreto funciona dado que es muy peligrosa utilizar uno distinto al especificado por el fabricante. De esta forma contamos con varios tipos de gases que pueden ser utilizados en los camping gas, y saber cómo funcionan cada uno de ellos nos ayudará a elegir el más adecuado a nuestras necesidades:

Isobutano: recomendado para situaciones de bajas temperaturas, dado que cuenta con una alta resistencia al frío y puede usarse en situaciones térmicas de hasta -12ºC.

recomendado para situaciones de bajas temperaturas, dado que cuenta con una alta resistencia al frío y puede usarse en situaciones térmicas de hasta -12ºC. Gas natural: utilizado en campings gas que requieren conexión a gas urbano.

utilizado en campings gas que requieren conexión a gas urbano. Propano: para condiciones térmicas extremas, llegando hasta temperaturas de hasta -35ºC.

para condiciones térmicas extremas, llegando hasta temperaturas de hasta -35ºC. Gas butano: el más utilizado, dado que su uso tan solo llega a los 0ºC.

el más utilizado, dado que su uso tan solo llega a los 0ºC. GLP: con igual volumen ofrece un valor energético mayor.

Peso y tamaño

Normalmente, la mayoría de los camping gas comercializados cuentan con un tamaño compacto, pero los hay también de mayor envergadura para situaciones más específicas. Para excursiones lo más recomendado es contar con un modelo pequeño y de poco peso, de forma que pueda ser transportado cómodamente en nuestra mochila.

Potencia

Los vatios, W, expresan la potencia calorífica de nuestro camping gas. Es una medida que hay que tener muy en cuenta, dado que cuando más vatios mayor será la energía calorífica que generará nuestro aparato. Normalmente los de mayor potencia alcanzan más de 9.000 W. Los camping gas cuentan con llaves o botones de ajuste para regular esta potencia.

Número de fuegos

A la hora de comprar un camping gas adecuado este es otro de los elementos que debemos consultar. No obstante, esta característica es una de las más fáciles de resolver, dado que el número de fogones irá ligado al número de comensales que lo disfrutarán. Los má vendidos suelen estar compuestos de dos o tres fogones.

Tipo de conexión al gas

Los camping gas cuentan con diversas formas de conectar el hornillo al gas y su elección debe basarse tanto en nuestros conocimientos técnicos como en nuestra propia comodidad. Así, encontraremos hornillos con sistema de válvulas, los cuales permiten realizar la conexión al cartucho directamente; otros disponen de montaje por encima de este cartucho, el cual tan solo tendrá un solo uso; y por último mediante una manguera, la cual irá conectada directamente por una válvula a la bombona.