Ahorra más de un 75% en tu suscripción de Disney+

Disfruta de una gran variedad cinematográfica a un precio irresistible gracias al descuento que nos ofrece Disney+. Ahorrarás más del 75% y podrás ver toda la biblioteca de esta plataforma de entretenimiento. El primer mes tiene un coste de 1,99€ y se renovará automáticamente a 8,99€ una vez transcurrido los primeros 30 días. También tienes la posibilidad de suscribirte al plan anual establecido en un único pago de 89,90€. Esta oferta es válida hasta el 19 de septiembre. Corre y no te pierdas los estrenos de series como "Andor" o "The Old Man".

La misión principal de Disney es llegar a todas las familias del mundo y, poco a poco, lo están consiguiendo. Desde sus comienzos en el año 2019 por los Estados Unidos, han logrado expandirse al resto de continentes. Esta plataforma de entretenimiento ha sido de las pocas que ha conseguido estar entre los diez mejores soportes para ver películas o series.

Disney+ es un servicio de transmisión de vídeo que es propiedad de Disney. Sus características son similares a plataformas de talla mundial como Netflix, Amazon Prime o HBO debido a que se tratan de servicios de vídeo que cuentan con una gran biblioteca de películas, series y programas de televisión que podrás disfrutar a cualquier hora del día y desde cualquier sitio.

Disney+ es el servicio de streaming que da acceso, por primera vez en un mismo lugar, a películas y programas de Disney, Pixar, Star, Marvel, Star Wars, National Geographic y mucho más. De la mano de la división Direct-to-Consumer de The Walt Disney Company, Disney+ está disponible en casi todos los dispositivos conectados a Internet y ofrece una programación sin publicidad, con una extensa variedad de largometrajes, documentales, series animadas y de acción real, además de cortometrajes originales.

Suscripción a Disney+