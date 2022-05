Las barbacoas triunfarán este verano, sobre todo la tuya

Uno de los planes más agradables con el buen tiempo en verano son las barbacoas, que se traduce en una oportunidad estupenda para probar las mejores carnes, pescados, mariscos y verduras a la brasa disfrutando de una compañía estupenda y tomar una cerveza o unos refrescos fríos.

Para poner en marcha "el plan barbacoa" solo es necesario buscar el modelo ideal teniendo en cuenta que tipo de barbacoa quieres dependiendo del uso que probablemente le des después, el espacio del que dispongas y sobre todo lo que te quieres gastar. Una vez que se compra y ha llegado a casa, lo más importante es comprar los mejores ingredientes para hacer al calor de las brasas y empezar a disfrutar.

La Barbacoa plegable Clic Clac es una de las mejores opciones si no eres un aficionado pero te apetece disfrutar este verano, de uno de los mejores planes como es este con familia o amigos, quién sabe, ¡¡igual te vuelves un aficionado!!.

Es una barbacoa muy sencilla de usar y sobre todo, lo más importante es que no ocupa mucho espacio cuando no la estas utilizando ya que gracias a que se puede pagar pedes guardarla fácilmente en tu trastero o dejarla plagada apoyada en la pared sin que resulte una obstáculo.

Cuba de acero lacado .

. Dimensiones 53x58 cm.

Altura de la parrilla 76 cm

Carro plegable con bandeja inferior y ruedas,parrilla regulable en 5 alturas.

1 repisa lateral.

Dispone de ganchos para colgar accesorios.

Otra buena opción para comprar en el último momento y a muy buen precio es la Barbacoa S20 la cual montaras en un plis plas y cumplirá su función a la perfección.

Barbacoa de carbón de pie.

Depósito de acero y rejilla de acero cromado.

Superficie de cocción de 49,5 x 28 cm.

Rápido montaje y desmontaje.

Recuerda que sin carbón no hay barbacoa y se recomienda no encender barbacoas en lugares cerrados o poco ventilados ademas de mantener a los niños alejados el fuego y no utilizar un producto líquido de encendido una vez empecemos con la barbacoa.

Carbón de encinas Chaparral de 3 Kg.

Madera procedente de podas controladas de encinas en Dehesa de Extremadura.

La biomasa es una fuente de energía renovable asequible, segura y eficiente, con menos emisiones de CO2 por su forma de combustión.

Su composición ayuda al mantenimiento de los bosques y al reciclaje de residuos agrícolas.

No contaminante.

Otro tipo de barbacoa, en alguno casos más llevadera y cómoda son en las que se utiliza gas y tienen claras ventajas frente a las de carbón como:

El encendido se realiza con solo enchufarla. A los 5 minutos ya se puede empezar a cocinar. Al ser rápido y cómodo ponerla en funcionamiento, notarás que no te da pereza usar tu barbacoa de gas por lo que rentabilizarás la compra.

No produce humo al encenderse.

El control de la potencia del fuego es muy sencillo.

No produce ceniza y se limpia con facilidad.

Barbacoa eléctrica S20.

Potencia 2000W.

Superficie de cocción 40x27,con termostato.

Unas recomendaciones para triunfar con tu barbacoa es hacer:

Solomillo de ternera con patata asada . Hazlo cortando el solomillo en medallones, y dejando que adquiera un leve tono rosado en su interior y e cuanto a la patata la mejor forma es hacerla envuelta en papel de plata, te saldrán estupendas.

Brochetas de cerdo con verdura. Esta opción también es una maravilla ya que los pinchos y las brochetas son formatos idóneos para una barbacoa, ya que permiten comer la carne y alimentos adicionales de un solo bocado, de una forma muy sencilla y cómoda haciendo que disfrutes mucho más. Además, el cerdo combina perfectamente con pimientos, tomates, champiñones, cebolla, etc.

La chistorra, panceta, chorizo, lagartito, alitas de pollo, morcilla... también son muy buenos entrantes a la hora de hacer una bbq.

o en el caso de que quieras hacerla de pescado: