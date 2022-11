Estos auriculares inalámbricos Echo Buds, entre las ofertas anticipadas del Black Friday 2022

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y hay empresas que no han querido perder el tiempo y se han adelantado a esa fecha tan esperada para muchos. Amazon, concretamente, ha lanzado ofertas en todos los sectores y podrás encontrar lo que necesites a un precio irresistible. Por ejemplo, estos auriculares Echo Buds cuentan con un 25% de descuento y son un gran complemento que te ayudarán en tu día a día.

Cómodos, baratos y de la propia cosecha de la multinacional americana, este producto cuenta con unas características de gran valor y está fabricado con materiales de alta calidad que notarás cuando los utilices.

Estos auriculares están fabricados para que se ajusten de manera correcta a tus oídos y suenen con la mejor calidad posible. Son pequeños, ligeros y cómodos. Podrás disfrutar de hasta 5 horas de reproducción de música con una sola carga y acceder a Alexa sin necesidad de tener que utilizar las manos ni tener que pulsar ningún botón. Gracias a los controladores de altavoz de calidad superior obtendrás un sonido nítido y equilibrado. La cancelación activa de ruido limita el ruido de fondo y el modo entorno te permite escuchar lo que pasa a tu alrededor.

Comprar en Amazon por 59,99€(antes 80,00€).

Los Echo Buds te acompañarán durante toda la jornada gracias a la batería de larga duración y el estuche cargador que viene incorporado, por lo que no tendrás que preocuparte por la música en ningún momento. Funcionan a través de la aplicación y cuenta con micrófonos de tecnología avanzada que te permiten acceder a Alexa sin usar las manos. Son resistentes al sudor y vienen con 4 tamaños de adaptadores y 2 tamaños de aletas que nos ofrecerán un ajuste seguro para tener libertad de movimiento.

Este producto está fabricado con varias capas de protección y controles de privacidad, además de incluir la opción de silenciar los micrófonos a través de la app Alexa. También tienes el control sobre tus grabaciones de voz y podrás revisarlas, escucharlas o eliminarlas en cualquier momento. Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Los cascos la verdad que me han gustado mucho, la integración que tienen con Alexa es perfecta y la calidad de audio sin llegar a ser como la de por ejemplo unos AirPods Pro los cuales lo he comparado, es muy satisfactoria, buenos graves, nitidez en los medios y agudos, por otro lado la cancelación de ruido es muy buena también así como el modo transparencia , escuchando muy bien a la otra persona cuando te habla".

"Me encanta el sonido, los quiero sobre todo para el gym y de verdad me vienen de maravilla, se quedan fijos y no se caen. Para hacer running están perfectos".

