Estas cinco zapatillas Converse en tonos pasteles cuestan menos de 50 euros y querrás combinarlas con todo

Las zapatillas All Star de Converse son todo un clásico, desde que nacieran hace más de un siglo - concretamente en 1917 como zapatillas de baloncesto - hasta ahora, se han convertido en las favoritas de muchos y en un calzado básico, por lo combinables que son, entre otras razones.

Y es que las famosas Converse Chuck Taylor, no solo se llevan con los looks informales sino que es muy fácil verlas aderezando trajes de chaquetas, vestidos e incluso faldas de fiesta, aunque son eternas amigas de unos vaqueros, especialmente cuando se acerca la primavera y el buen tiempo ¡jeans, camiseta básica, chaqueta y unas Converse constituyen un look infalible!

Si buscas unas que sean además de clásicas, bonitas y en tonos pastel, entre estos tres modelos que encuentras rebajados por menos de 50 euros en la web encontrarás tu par favorito para esta primavera, y ya sabemos de la durabilidad de estas zapatillas, son un calzado para toda la vida, por lo que no solo lo tendrás para este, sino para muchos años más.

Las Chuck clásicas se renuevan para celebrar esta temporada. De estilo atemporal, hay cosas que nunca pasan de moda, como el estampado de pata de gallo, y si le añades un brillo sutil consigues un efecto súper especial ¡a la vista está!

Estas zapatillas Converse de corte alto con parte superior están confeccionadas en jacquard y tienen lengüeta de piel, además cuentan con amortiguación OrthoLite para más comodidad durante todo el día, forro de malla para una mayor transpirabilidad, acabado con brillo y por supuesto, el icónico parche Chuck Taylor.

Puedes comprarlas por 44.99 euros en la web oficial de Converse.