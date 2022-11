Elimina el vello en casa con láser de luz pulsada con esta depiladora Philips Lumea IPL

Hay muchas maneras de eliminar el vello del cuerpo, pero no todas son lo efectivas que esperábamos o no nos resultan tan cómodas. Lo que si queda claro es que la depilación láser de luz pulsada es, actualmente, una de las más efectivas. La energía de la luz permite mejorar paulatinamente la textura y la tonalidad, eliminando además del vello los poros dilatados, rojeces, manchas y pequeñas arrugas que se forman en las capas más profundas de la piel. Amazon nos ofrece esta depiladora láser con cuatro accesorios que cuenta ya con más de 2.500 valoraciones.

Diseñadas para eliminar todo el vello tras 3 sesiones y tener una durabilidad de hasta 6 meses, este producto es de los más vendidos de su sector y ahora cuenta con un 33% de descuento para que no te quedes sin ella. ¡Corre!

El dispositivo Philips Lumea Prestige cuenta con la tecnología de luz intensa pulsada que eliminará los vellos de cualquier parte del cuerpo. Este producto utiliza una luz cálida para poner el vello en reposo. Esa iluminación estimula la eliminación del vello de la raíz y evita gradualmente que vuelva a crecer hasta los 6 meses. La reducción media del vello tras un correcto uso de 12 sesiones es de un 77% en las piernas, 64% en la zona del bikini y 64% en las axilas.

Este dispositivo de depilación dispone de 5 ajustes de energía que facilitarán la elección de uno gracias al sensor SmartSkin. Indica un ajuste cómodo para las mujeres que tengan un tono de piel similar al tuyo. La eficacia, facilidad y seguridad son los principales valores de este producto. Funciona en una amplia variedad de tipos de vello y piel, ya sea rubio, oscuro, castaño y negro, y en tonos de piel que van desde muy blanco hasta marrón oscuro.

Para tener 6 meses de suavidad sin vello, es necesario cumplir con el funcionamiento completo y seguir unos pasos. El más importante de todos es retirar el vello con cera de la parte del cuerpo que vas a tratar. Tendrás que detectar tu tono de piel y elegir el nivel adecuado para el mismo mediante en sensor SmartSkin.

Una vez aplicado los dos primeros pasos, solo te quedará presionar la ventana contra la piel y pulsar el botón de emisión de luz pulsada cuando se te indique. Una vez que presiones o deslices lentamente tu dispositivo por la zona de tratamiento, habrás terminado y podrás tener un seguimiento a través de la aplicación. Ofrece una experiencia única y personalizada permitiendo crear un programa único para tus diferentes zonas del cuerpo, con consejos y asesoramiento totalmente gratuito.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Ojalá la hubiera comprado antes, en muy pocas sesiones he conseguido quitar 99% del vello de brazos y axilas. En piernas e inglés me quedaba vello que ya no había forma quita con la láser, y está máquina me lo ha quitado casi al completo. Para mí es milagrosa, en mi caso 100% recomendable".

"Lo volvería a comprar sin duda. Es muy fácil de usar, el mismo aparato elige la intensidad del 1 al 5 en función de tu tipo de piel. Absolutamente indoloro. Es un programa de depilación sencillo, se usa durante 5 sesiones cada 2 semanas y luego una sesión al mes como recordatorio. Yo solo llevo 2 sesiones y el vello de los brazos ya no vuelve a salir".

