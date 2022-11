Te sorprenderá cuál es el perfume femenino más vendido por menos de 20 euros

El perfume, a día de hoy, es uno de los elementos más importantes a la hora del cuidado y la higiene personal de cada uno. La mayoría de hombres y mujeres utilizan este producto a diario con el fin de oler bien y mostrar una buena apariencia en público. Es cierto que el mercado de fragancias femenino es más amplio que el masculino, aunque en la actualidad puedes encontrar perfumes de todos los tipos, precios, personalidades, etc... Por esto, Amazon nos ofrece esta fragancia floral Elizabeth Arden 5th Avenue, con la que te sentirás más atractiva que nunca e incrementará tu confianza.

Con un precio irresistible y un olor inolvidable, esta fragancia con estilo creará recuerdos que no te podrás sacar de la cabeza y mejorará tu relación con los demás.

La fragancia 5th Avenue de Elizabeth Arden representa la energía, el modo de vida y el aspecto que componen la esencia de la Quinta Avenida de Nueva York. Se trata de un perfume floral que te envuelve mezclando notas de cítricos, musgo y madera. De esta manera, llevarás siempre un recuerdo perfumado del vibrante olor del éxito. Representa la actitud, el estilo y el aura de una mujer cosmopolita que intenta definir y expresar su elegancia personal. El alma de esta fragancia es cautivadora, esencial y moderna: un perfume con estilo.

El inicio de este producto está compuesto por un vibrante aroma a limón y mandarina, acompañado de frescas notas de ozono. El centro de la fragancia lo compone un maravilloso ramo de flor de loto y jazmín, mientras que la base estalla en una combinación de almizcle y ámbar complementada. El envase está inspirado en los peculiares rascacielos de la ciudad de nueva York.

La fragancia floral oriental intenta captar la sofisticación y la energía propia de una famosa que se encuentra en la 5º Avenida. Trata de hacerle ver al público que Nueva York es un lugar diferente a cualquier otro y, que el perfume, también. Los edificios icónicos, sus grandes almacenes, los restaurantes modernos que representan la grandeza y el lujo de la ciudad, etc...

Comprar en Amazon por 18,95€.

Estas son algunas de las valoraciones que podemos encontrar en Amazon:

"El olor es increíble, siempre he usado este perfume, y la verdad es que, su olor es igual de duradero que el que compro en las tiendas. Contentísima con la compra."

"Me encanta, la uso en invierno y es un aroma que no cansa y siempre me preguntan qué llevo. Muy femenina y elegante."

