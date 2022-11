El set de brochas y pinceles para un maquillaje completo que cuesta menos de diez euros

Si estás buscando brochas para completar tu rincón de maquillaje, este set con brochas, esponja, pinceles de ojos y cepillo limpiador tiene todo lo que necesitas, por eso arrasa en Amazon, por eso y porque los doce artículos que contiene cuestan en total menos de diez euros.

Incluye brocha para base de maquillaje, corrector, polvos traslúcidos, colorete, bronceador, iluminador y para aplicar las sombras de ojos de esa paleta tan bonita que te encanta tanto y que aún no has podido estrenar. Ahora no tienes excusa. Trae pinceles para líneas más precisas, para difuminar o pigmentar.

Las cerdas están fabricadas en fibra sintética duradera, son suaves, sedosas y agradables al tacto con la piel. Son de buena calidad, y con ellas podrás hacer todo tipo de maquillajes, además de mezclar sombras de ojos, bases y demás productos.

El set de brochas de maquillaje es de la marca Beakey, que puedes encontrar en Amazon.

El mango de cada brocha está hecho de madera de calidad, con un logotipo personalizado. Antideslizante, fácil de sujetar para trabajar el maquillaje durante mucho tiempo. Además están disponible con la parte metalizada en color plateado y dorado. Además está la opción de comprar un estuche para brochas por un poco más.

El limpiador de cepillos está hecho de silicona de alta calidad para limpiar a fondo las cerdas. Una herramienta muy útil para limpiar todas las brochas de maquillaje sin dañarlas.

La esponja de maquillaje para todo uso hecha de material sin látex y con diseño sin bordes para una cobertura máxima e impecable.

