Air Wonder, el cepillo secador 8 en 1 con el que conseguirás los peinados tendencia

Vuelve la tendencia de looks más ochenteros, cabellos más marcados, escalados y desfilados. Cabellos con más volumen, más cuerpo, y con movimiento, que requieren secadores moldeadores, para poder secar y peinar a la vez el cabello facilitando el trabajo y, sobre todo, agilizándolo. Herramientas como el cepillo secador Air Wonder de Bellíssima, te permite hacer miles de estilismosa tu cabello, es fácil de usar y ahora lo encuentras en oferta en Amazon.

Estas herramientas han evolucionado mucho desde la década de los 80, son cada vez más más sofisticadas y tienen mejores prestaciones. E cepillo secador de Bellíssima es ligero, ergonómico y está fabricado en cerámica profesional recubierta de queratina para cuidar el cabello durante el proceso de styling. Cuenta con 8 cabezales diferentes e intercambiables, posee una tecnología iónica que suaviza el cabello mientras lo seca y evita que el resultado final se vea electrificado. Su temperatura no supera los 85º, de modo que el cabello se peine fácilmente, pero sin sufrir por exceso de calor.

¿Cómo usar el cepillo Air Wonder de Bellísima?

Desenredar el cabello desde la raíz con el cepillo desenredante. Pre-secar con el concentrador. Elegir el accesorio adecuado para el estilo deseado. Dar forma al cabello Usar la función Cool Fix para fijar el peinado.

Tipos de peinador con el cepillo Air Wonder

Ondas glamurosas

Un look ideal para los eventos navideños que están por venir son las ondas glamorosas, al más puro estilo Old Hollywood. El truco para conseguirlas es secar el cabello con la boquilla especial para secado un 65%. A continuación, se termina de secar con el accesorio cilíndrico, marcando todas las ondas en la misma dirección. Una vez seco, se deja enfriar el cabello y se cepilla suavemente para abrirlas.

Look 60'S

Para lograr un look con reminiscencias de los 60, la clave es crear unas ondas más marcadas, como las que se pueden conseguir con el cabezal tenacilla de Air Wonder.

Grease Baby

Si lo que se busca es una melena con volumen, pero desenfadada, como la de Olivia Newton-John en Grease, la clave será peinar el cabello hacia adentro con el cabezal de cepillo ovalado conseguirá el efecto deseado.

Comprar em Amazon por 70,23€(antes 89,99€).

