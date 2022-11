Cyber Monday: IPad 2021, el artículo electrónico más vendido de Amazon

El Cyber Monday es un evento online de origen estadounidense que tiene su día establecido el lunes siguiente al fin de semana del Black Friday, aprovechando así las últimas rebajas de las grandes marcas. Principalmente está destinado a la venta de artículos electrónicos, aunque hoy en día la mayoría de empresas aprovechan este evento para seguir con la época de rebajas. Amazon no iba a ser menos y ha puesto a nuestra disposición dispositivos de gran calidad a precios inigualables. Por ejemplo, este IPad 2021 que cuenta con más de 4.000 valoraciones es el producto electrónico más vendido hasta la fecha.

Con una gran pantalla, increíblemente fino y resistente, esta Tablet tiene un 16% de descuento que hará que te decidas por su compra y se convierta en tu ayudante del día a día.

El IPad de 2021 se caracteriza por su potencia, versatilidad y sencillez a la hora de utilizar. Está diseñado para que disfrutes como nunca de lo que más te gusta. Trabaja, crea, juega, aprende, comunica y mil cosas más con este producto por un precio menor de lo que te esperas. Su fortaleza es la potencia y el rendimiento que nos puede llegar a ofrecer, todo ello gracias al chip A13 Bionic que alcanza una CPU más rápida, un mayor rendimiento gráfico y un Neural Engine más potente. Tiene una autonomía de un día entero para que puedas trabajar fuera de casa sin que tengas ningún problema.

La pantalla retina de 10,2 pulgadas te lo pone fácil para dibujar con precisión, preparar un informe o disfrutar de una película con tu pareja. Gracias a la cámara frontal de 12 Mpx con un gran ángulo incorporado disfrutarás mucho más de las videollamadas con tus amigos y recordarás los mejores momentos con las mejores fotografías.

Comprar en Amazon por 359,00€(antes 429,00€).

La conexión Wifi ultrarrápida y 4G LTE ayuda a subir archivos, descargarlos y ver contenidos en streaming allá donde estés. Como accesorio, el Apple Pencil es ideal para este tipo de dispositivos y puede ayudarte a sacar tu lado más creativo, dejando volar tu imaginación y creando una obra de arte. También tienes la posibilidad de escribir un bestseller o redactar el próximo artículo con el Smart Keyboard, un teclado con un diseño ultracompacto.

El sistema operativo de Apple es tan potente como fácil de usar desde el minuto uno. Por si fuera poco, en el App Store tienes más de un millón de aplicaciones diseñadas específicamente para este producto.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Sin duda, recomiendo a mucha gente que se lo compre, sobre todo a aquellos que quieran dibujar o a aquellos que en sus tiempos libres quieran ver series, pelis. etc.. Es muy ligero cosa que a mi me fascina, se ve genial a pesar de no ser Oled y los altavoces, a pesar de no tener sonido estéreo, la calidad de ellos es sorprendente".

"Apple es otro nivel incluso en una gama supuestamente inferior dentro de sus modelos. Producto perfecto para trabajo y ocio diario".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.