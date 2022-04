¡Último día para aprovechar los descuentos y promociones del Aniversario número 12 de AliExpress!

El nuevo aniversario de AliExpress ha llegado con ofertas y descuentos que no te puedes perder. La tienda ha recopilado un amplio catálogo de productos de última generación con descuentos de hasta un 80% en su precio. Se trata de una oportunidad exclusiva, que solo estará disponible hasta este sábado 2 de abril. Si aún no has tenido la oportunidad de ver todos los productos en oferta de AliExpress, entonces hoy es el día indicado para que lo hagas. Calidad, buenos precios, servicio de entrega cómodo y rápido y los mejores descuentos. Además puedes ampliar la rebaja en el precio final de tu compra al añadir uno de los cupones descuento que AliExpress ha sacado por su aniversario. ¡Sigue leyendo para saber más de ellos!

Entre los artículos más destacados en este nuevo aniversario de AliExpress, se encuentran auriculares inalámbricos, televisores LED de última generación, Notebooks, productos de belleza y mucho más. Lo mejor de todo, es que podremos realizar nuestra compra desde cualquier sitio. AliExpress se encargará de que recibamos el pedido en la puerta de nuestro hogar. No dejes pasar esta oportunidad única.

Si quieres acceder a todos los descuentos y promociones entra en la página web de AliExpress. A continuación, también te mostramos algunos de los productos más solicitados y destacados por los clientes en este aniversario número 12 de AliExpress.

Estos auriculares inalámbricos Apple Airpods Pro 3 de última generación y con sistema de cancelación de sonido, se han convertido en uno de los productos de AliExpress más solicitados de esta semana. Disponen de 2 años de garantía, por lo que no tendrás que preocuparte por su durabilidad. Además, en este nuevo aniversario de AliExpress podrás tener estos auriculares con un descuento del 20% en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶2̶2̶3̶,̶7̶5̶€̶)̶ 179,00€

Aplicando el código "AEAL19" podrás obtener 19€ de descuento extra.

Este televisor inteligente de Xiaomi es una verdadera joya de la tecnología moderna. Su calidad de imagen y de sonido es realmente fantástica. Aprovecha los descuentos de AliExpress y llévate hoy mismo este televisor inteligente Xiaomi con un descuento del 35% en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶2̶8̶9̶,̶0̶0̶€̶)̶ 187,85€

Aplicando el código "AEAL19" podrás obtener 19€ de descuento extra.

Este purificador de aire de última generación que Xiaomi ha lanzado al mercado, se encargará de eliminar todas las impurezas de nuestros ambientes. Sus filtros de alta eficiencia lo hacen ser un aparato muy fiable. En este aniversario número 12 de AliExpress podrás llevarte este purificador de aire con un 52% de descuento en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶1̶4̶9̶,̶9̶9̶€̶)̶ 72,00€

Aplicando el código "AEAL8" podrás obtener 8€ de descuento extra.

Si quieres que tus dientes se vean blancos y brillantes, como nunca antes se han visto, y que gocen de un cuidado bucodental de calidad entonces necesitas el nuevo Cepillo eléctrico de Oral B. Sólo hasta hoy, este cepillo eléctrico estará disponible con un descuento del 26% en su precio. ¡No puedes dejar pasar esta oportunidad!

Comprar en AliExpress por (̶6̶4̶,̶9̶4̶€̶)̶ 29,26€

Aplicando el código "AEAL4" podrás obtener 4€ de descuento extra.

Estos nuevos auriculares de realidad virtual, con gafas incorporadas, te permitirán vivir una experiencia única e inolvidable. Se trata de un producto estrella, que durante este aniversario número 12 de AliExpress estará disponible en el mercado con un 38% de descuento en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶6̶9̶5̶,̶6̶7̶€̶)̶ 386,31€

Aplicando el código "AEAL45" podrás obtener 45€ de descuento extra.

El nuevo smartwatch de HUAWEI ha sido diseñado para todos aquellos usuarios amantes de la tecnología y del deporte. Realmente es un reloj inteligente muy completo y resistente. Llévate hoy mismo tu reloj inteligente de HUAWEI Watch GT 2 Pro con un 35% de descuento en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶2̶5̶2̶,̶3̶1̶€̶)̶ 164,00€

Aplicando el código "AEAL19" podrás obtener 19€ de descuento extra.

Este robot aspirador de última generación con 160 minutos de autonomía de batería, se encargará de limpiar a fondo todas las habitaciones de nuestro hogar. Llévate hoy mismo este flamante sistema aspirador con un descuento del 64% en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶2̶4̶3̶,̶0̶0̶€̶)̶ 85,63€

Aplicando el código "AEAL8" podrás obtener 8€ de descuento extra.

Esta aspiradora escoba inalámbrica sin cables de la marca Mellerware también se ha convertido en uno de los productos más solicitados en este aniversario número 12 de AliExpress. Puedes tenerla hoy mismo con un descuento del 52% en su precio. ¡Es una oportunidad muy especial, que solo estará disponible hasta este 2 de abril!

Comprar en AliExpress por (̶1̶5̶4̶,̶9̶9̶€̶)̶ 69,56€

Descuento extra en tus compras

Y como si estas ofertas no fueran ya suficientes, AliExpress también nos obsequia con una serie de cupones de descuentos, para que podamos sacar aún más ventaja de nuestras compras. Estos son los códigos de descuento que estarán disponibles en compras de AliExpress hasta este día 2 de abril:

4€ de descuento por una compra mínima de 29€ con el Código "AEAL4"

8€ de descuento por una compra mínima de 59€ con el Código "AEAL8"

14€ de descuento por una compra mínima de 99€ con el Código "AEAL14"

19€ de descuento por una compra mínima de 129€ con el Código "AEAL19"

30€ de descuento por una compra mínima de 199€ con el Código "AEAL30"

45€ de descuento por una compra mínima de 299€ con el Código "AEAL45"

Ahora ya no tienes excusas para no comprar en AliExpress. ¿A qué esperas para realizar tu lista de compras ahora mismo? Recuerda que estas promociones y ofertas sólo estarán disponibles hasta este sábado 2 de abril. ¡No dejes pasar esta magnífica oportunidad!