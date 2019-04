Libros juveniles: los mejores para tu hijo adolescente

El mundo de la literatura juvenil es de lo más extenso. La adolescencia es una etapa de descubrimiento individual, en la que se desarrolla nuestra personalidad y que necesita de mucha reflexiva y auto reconocimiento. Los libros son una importante fuente de sensaciones e introspección, que llevará a los jóvenes lectores a una mayor capacidad de empatizar con los demás y consigo mismos. He aquí una lista que creará nuevos universos en tu hijo adolescente.

Momo, de Michael Ende

Momo es una niña muy especial, posee la maravillosa cualidad de hacer sentir bien a todo aquel que la escucha. Pero la llegada de los hombres grises, que pretenden apoderarse del tiempo de las personas, va a cambiar su vida. Será la única en no dejarse engañar y, con la ayuda de la tortuga Casiopea y del Maestro Hora, emprenderá una aventura fantástica contra los ladrones de tiempo. Hazte con él desde 12,29€.

Wonder, de R. J. Palacio

Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. En Wonder, August sale poco y su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra de las galaxias. Pero este año va a ir por primera vez, a la escuela y allí aprenderá la lección más importante de su vida: crecer en la adversidad, aceptarse tal como es y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga. Su precio es de 14,20€.

Eleanor y Park, de Rainbow Rowell

Eleanor & Park es una historia de amor entre dos outsiders lo bastante inteligentes como para saber que el primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes como para intentarlo. Encuéntralo por 14,71€.

La saga de Harry Potter, de J. K. Rowling

La ya reconocida y citadísima saga de Harry Potter sigue siendo un atractivo para adolescentes (y no adolescentes) del mundo entero. Para aquellos que aún no se hayan dejado seducir por el mundo fantástico del Callejón Diagon, Harry es un joven mago que vive con sus malvados tíos muggles (no-mágicos) hasta su ingreso en la escuela Hogwarts de magia y hechicería a los once años. Allí vivirá las aventuras más increíbles de la mano de sus dos amigos inseparables, el señorito Weasley y la señorita Granger. J.K Rowling logró conquistar los corazones de los niños de una generación entera, que siempre quedará marcada por esa misteriosa cicatriz y su poderosa magia. Hazte con el primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal por 7,60€.

Alguien está mintiendo, de Karen M. McManus

En Alguien está mintiendo, un adolescente ha muerto y queda un gran secreto por desvelar. Cuatro sospechosos y un reto: ¿quién lo asesinó? Puedes conseguirlo desde 17,05€.

Mi gato Angus, el primer morreo y el plasta de mi padre, de Louise Rennison

Mi gato Angus, el primer morreo y el plasta de mi padre narra la historia después de acudir a una fiesta de disfraces vestida de aceituna rellena, un suceso memorable que sus amigas no dudan en recordar a carcajada limpia, Georgia se considera carne de cañón para la soltería, sobre todo después de afeitarse las cejas sin quererlo. Lo encontrarás desde 16,90€.

La guerra de 6ºA: alérgicos a 6ºB, de Sara Cano

Esta es la historia de cómo les declaramos la guerra a los de 6ºB. Alérgicos a 6ºB es una comedia genial que relata la batalla entre dos clases rivales: sexto A y sexto B y cómo una semana llena de pruebas y estratagemas alucinantes, lleva al colegio más divertido de todos a tomar una importante decisión. Hazte con uno desde 13,24€.

Prohibido creer en historias de amor, de Javier Ruescas

Cuando tienes 17 años y toda tu vida pasa en YouTube, llega un momento en el que ya no sabes quién eres. Eso es precisamente lo que le sucede a Cali, protagonista de Prohibido creer en historias de amor: su familia tiene un canal con dos millones de seguidores y su novio es el youtuber más conocido del momento. Por su parte, Héctor vive en una residencia de menores y lucha por averiguar de dónde proviene. Pero el único recuerdo que conserva de su pasado es una cinta de casete con una canción que toca siempre en el metro con la esperanza de que algún día alguien la escuche y la reconozca. Y ahí es donde se cruzan sus miradas. Las vidas de ambos quedarán entrelazadas para siempre cuando descubran el origen de la canción, el póster de una película olvidada y un cine abandonado lleno de secretos. Todo sin romper la única norma que Héctor sigue a rajatabla: está prohibido creer en el amor. Su precio: desde 14,20€.

A mí también, de Karina M. Soto, Mayte F. Tepichín y Toño García

A mí también está aquí para acompañarte en todo ese extraño proceso llamado adolescencia. Queremos que veas que por muy difícil que parezca, al final podrás decir: ¡A mí también me pasó y sobreviví! Consíguelo desde 14,20€.

El secreto del espejo, de Ana Alcolea

En El secreto del espejo, Yilda huye de una muerte segura a manos de los druidas a los que ha servido como esclava desde que murieron sus familiares, siendo ella muy niña. De esos crueles sabios aprendió a curar heridas, a sanar enfermedades y a relacionarse con la naturaleza de forma muy especial. Todo esto le será de gran ayuda cuando se tope con unos soldados romanos que la llevarán ante el tribuno Claudio Pompeyo. El hombre se encuentra muy enfermo a causa de la picadura de una abeja, pero Yilda conseguirá salvarlo de un fatal destino. Como agradecimiento, le ofrecerán llevarla a Roma para que comparta su sabiduría con los médicos del Imperio y ella aceptará, pues nada la une ya a su tierra natal. Puedes encontrarlo desde 10,92€.

Prohibido tener 14 años, de R. Santiago y J. Olmo

En Prohibido tener catorce años, Iván tiene un problema: acaba de cumplir catorce años. Aunque no lo parezca, puede ser un problema bastante grande. Cuando tienes catorce años, a veces las cosas se tuercen un poco. Un día Iván se encuentra a la novia de su mejor amigo besando a otro. Luego las cosas se tuercen un poco más y también se encuentra a la chica de sus sueños besando a otro. Cuando uno tiene catorce años, parece que las chicas solamente besan a otros. Desde 9,97€.

El mundo de Norm, Jonathan Meres

En El mundo de Norm, este tiene casi 13 años y se acaba de mudar junto con sus padres y sus dos hermanos menores a una casa mucho más pequeña y lejos de su mejor amigo Mickey. Lo que no sabe Norm es lo que ha llevado a sus padres a tomar la decisión de cambiar de casa y este gran cambio y lo que va descubriendo hará que tenga muchas cosas que contarnos. Su precio desde 12,25€

13 días a medianoche, de Leo Hunt

Luke acaba de heredar seis millones de dólares y, con ellos, ocho fantasmas que lo quieren ver muerto. 13 días a medianoche narra la historia de Luke Manchett que tiene dieciséis años y acaba de recibir la herencia de su padre. La vida le sonríe, pero el dinero tiene un precio. El padre de Luke era nigromante, lo que implica que la herencia también incluye ocho sanguinarios fantasmas que buscan venganza. Consíguelo desde 13,30€.

Todas para una, de W. Ama

En Todas para una el curso termina, y las mejores amigas Gretta, Celia, María, Paula y Blanca se preparan para pasar un verano inolvidable. Todas están muy felices... menos María. ¿Qué le pasa? Las chicas tratarán de encontrar una solución y se verán envueltas en una arriesgada aventura. ¿Conseguirán su sueño de pasar el verano juntas? Podrás conseguirlo por 9,95€.

Cómo entrenar a tus padres, de Pete Johnson

En Cómo entrenar a tus padres, el protagonista conoce a Maddy, que le revela el secreto mejor guardado de la historia de la humanidad: las cuatro reglas básicas para entrenar a los padres. Si ella pudo entrenar a los suyos para que la dejasen en paz, él no va a ser menos.