La lista definitiva para elegir el mejor disfraz este carnaval

Quedan pocos días para el carnaval y esto alegra los corazones de los fieles al buen ambiente. Gracias a esta fiesta tenemos la oportunidad de vestirnos prácticamente de lo que queramos; de nuestros personajes favoritos de series, películas o animes, entre infinidad de opciones, la imaginación es clave para ser el centro de todas las miradas. Por ello aquí te dejamos algunas opciones divertidas para que luzcas como más te represente y triunfes con tu disfraz en este Carnaval.

Miércoles Addams

La nueva serie llamada Miércoles ha causado furor este año, por lo que estamos seguros de que aun siendo un disfraz mas apropiado para Halloween, estos carnavales va a ser la elección entre muchos fanáticos por el carácter divertido a la vez de oscuro que asume nuestra protagonista. En Amazon cuentan con multitud de opciones para que elijas la que más te guste y aquí te dejamos nuestras favoritas.

Sin duda, el uniforme de Nevermore Academy que luce la actriz en la serie es una de nuestras opciones favoritas. El disfraz está disponible en Amazon con tallas tanto para niños como para adultos y está compuesto por materiales de gran calidad, siendo exactamente igual que el original. Luce como un alumno de la academia "nunca más" con este disfraz disponible en Amazon.

Comprar disfraz de la Academia Nevermore en Amazon por 47,99 euros.

Si en cambio quieres ir con un look más de "diva gótica" en Amazon también cuentan con el vestido que lució Miércoles (Merlina) en el baile de Rave'N, una de las escenas de la serie con más viralización, en la que la actriz baila al ritmo de "Goo Goo Muck" del grupo The Cramps. Aquí te dejamos el vestido de la serie Miércoles más vendido de Amazon, disponible para todos los públicos.

Comprar disfraz vestido Miércoles en Amazon por 25,99 euros.

Si te vas a disfrazar de nuestra protagonista y ya sabes que opción vas a elegir pero todavía no tienes claro cuales serían los mejores accesorios, aquí te dejamos dos de ellos que son imprescindibles si has decidido disfrazarte de Miércoles.

Mano, el fiel compañero de su familia. Va a todos lados con ella y siempre vela por su seguridad por lo que si vas elegir cualquiera de los dos disfraces sería muy especial contar con este personaje en tu hombro, como los loros van con los piratas Miércoles va con Mano.

Comprar accesorio Mano para el disfraz de Miércoles Addams en Amazon por 17,29 euros.

Uno de los rasgos que mas representan el personaje de Miércoles Addams, es su pelo, pero si no tienes una melena larga y oscura como la de la actriz, no pasa nada, esta peluca será sin duda tu mejor opción. Completar tu look y caracterizarte al mas puro estilo Miércoles.

Comprar peluca Miércoles Addams en Amazon por 11,99 euros.

Morticia y Gómez Addams

Miércoles también ha servido para poner de nuevo en el punto de mira a la famosa familia que lleva ya 60 años en nuestras pantallas y de la cual ha habido multitud de series y películas.

Aunque estos dos grandes iconos no aparezcan todo lo que nos gustaría, si estas pensando en disfrazarte en familia, esta es tú temática ya que en Amazon podrás encontrar tanto a Morticia Addams como a Gómez Addams entre otros personajes del circulo familiar de los Addams. Disfrázate de la familia más terrorífica y con más humor negro de la historia de la televisión.

Comprar disfraz de Morticia Addams en Amazon por 37,65 euros.

Comprar peluca Morticia Addams y rosa negra en Amazon por 35,54 euros.

Comprar disfraz de Gomez Addams en Amazon por 52,59 euros.

Disfraces inflables

Este tipo de disfraces se han vuelto muy populares tanto en carnavales como en cualquier fecha en la que merezca la pena disfrazarse. Son muy llamativos y permiten amplia movilidad. A diferencia de los disfraces tradicionales que pueden ser incómodos y limitar el movimiento, los disfraces hinchables e inflables se ajustan perfectamente al cuerpo y permiten libertad a la hora de caminar, saltar o bailar, siendo muy útiles para carnavales.

Con sus formas y tamaños exagerados, estos disfraces siempre son el centro de atención y seguro que harán reír a todo el que te vea. Existe multitud de opciones a la hora de elegir tu disfraz, desde animales mitológicos hasta frutas y es perfecto para disfrazarte con tus amigos, aunque también puedes hacerlo solo.

A la hora de inflarlos no te preocupes por dejarte los pulmones en el proceso, estos disfraces inflables tienen una válvula que lanza aire para que siempre se mantengan hinchados. A continuación te dejamos algunas de las opciones más originales en disfraces inflables disponibles en Amazon, aquí encontrarás algunos de los más graciosos para divertirte y divertir en estos carnavales.

Uno de nuestros favoritos, algo muy positivo de este disfraz es que a diferencia de otros dentro de esta gama, que cubren de la cabeza a los pies, este solo ocupa la mitad inferior de tu cuerpo permitiéndote ver con claridad y respirar aire fresco. Es muy realista, parecerá que verdaderamente vas en lo alto de un flamenco hinchable por las calles gaditanas.

Comprar disfraz inflable de jinete de flamenco en Amazon por 45,99 euros.

Disfraz de perro mordiéndote el trasero

Este perro fiero mordiéndote el trasero es super divertido a la vez de cómodo de llevar ya que no pesa nada. Se infla en segundos y cuenta con su propia bomba para ahorrarte aun más el trabajo. Para hacer este disfraz aún mas gracioso, ya que te da liberta para vestirte como quieras en la parte superior, te recomendamos caracterizarte, por ejemplo, como un cartero.

Comprar disfraz inflable de perro atacando en Amazon por 33,99 euros.

Este disfraz de extraterrestre secuestrándote fue uno los pioneros mas vendidos y han protagonizado infinidad de "memes" en redes sociales. A partir de él se han creado otros muchos disfraces con el concepto de secuestro, pero los alienígenas siempre serán un clásico.

Comprar disfraz inflable de Alien secuestrando en Amazon por 32,49 euros.

El clásico entre los clásicos, lo llevamos viendo desde hace años y nunca pasa de moda. Si siempre has querido uno de estos pero por una razón u otra todavía no lo tienes en tu poder, esta podría ser la excusa perfecta para adquirirlo y lucirlo estos carnavales.

Comprar disfraz inflable de dinosaurio T-Rex en Amazon por 49,86 euros.

Si estas pensando en disfrazarte de militar, culturista, forzudo o superhéroe entre otros, pero tus músculos no son los suficientemente llamativos, esta camiseta te ahorrará muchas horas de gimnasio siendo el accesorio perfecto para tu disfraz de fortachón. A demás es una opción muy inteligente para no pasar frio por las noches y podrás usarla en multitud de ocasiones.

Comprar camiseta super musculosa en Amazon por 22,25 euros.

Disfraces Anime

El próximo mes de marzo se estrena la temporada final de Ataque a los Titanes y aunque existen dudas sobre el día exacto del estreno, lo que sí que está claro es que tendremos que decir adiós a Shingeki no Kyojin en este 2023.

Si te gusta el Cosplay y quieres un disfraz sencillo que poder hacer en grupo, esta capa del escuadrón de operaciones especiales de Ataque a los Titanes está muy bien conseguida, ya que es exacta a la de la serie y se trata de un disfraz muy versátil porque con solo la capa y algunas prendas básicas, que seguro que tienes en tu armario, tendrás un disfraz super conseguido.

Es perfecto para hacerlo con cuatro (los protagonistas principales) o más amigos y no tendréis que armar mucho lio para ir perfectamente conjuntados en estos carnavales. A demás dentro de Amazon a parte de la capa, también tienen disponibles accesorios como guantes, la llave y la insignia del escuadrón hecha colgante. Puedes adquirir esta capa en Amazon de forma individual o por parejas para ahorrarte algunos euros.

Comprar capa de Ataque a los Titanes en Amazon por 24,99 euros.

Es un clásico dentro del mundo del anime y claro está, que estos carnavales no podía faltar. En la serie, la joven estudiante Usagi Tsukino y sus amigas descubren qué tienen el poder de transformarse en Sailor Guardians, por lo que si estás pensando en un disfraz original para hacer con tus mejores amigas y os gusta este genero, debo decirte que esta opción sería perfecta para vosotras.

Al tratarse de una serie muy conocida, estamos seguros de que muchos os reconocerán por las calles gaditanas y es muy guay para haceros fotos juntas en estas fiestas. Los disfraces traen todos los accesorios necesarios para caracterizar a tu personaje en estos carnavales.

Comprar disfraz de Sailor Moon en Amazon por 42,99 euros.

Comprar disfraz de Sailor Jupiter en Amazon por 42,99 euros.

Comprar disfraz de Sailor Mars en Amazon por 42,99 euros.

Comprar disfraz de Sailor Mercury en Amazon por 42,99 euros.

Comprar disfraz de Sailor Venus en Amazon por 46,99 euros.

Los fans de Mario Bros y de todos sus juegos están de suerte ya que gracias al lanzamiento de la película "Super Mario Bros" tendrán la excusa perfecta para hacer un homenaje a sus queridos personajes.

Aquí te dejamos a los tres protagonistas de la película para que puedas elegir el que más te guste y se adapte a lo que buscas para estos carnavales.

Comprar disfraz de Mario Bros en Amazon desde 39,99 euros.

Comprar disfraz de Luigi Bros en Amazon desde 39,99 euros.

Comprar disfraz de la Princesa Peach en Amazon desde 29,30 euros.

Reconocidos y amados mundialmente, los Pokemon siempre han sido una parte importante en la vida de la Generación Z, pero ¿A qué no sabias que esta palabra proviene una contracción del japonés Poketto Monsutā, que significa monstruo de bolsillo?

Hemos visto importante añadirlo en nuestra lista de disfraces para este 2023 ya que desafortunadamente el fin de la serie que tantas veces hemos visto durante nuestra infancia y adolescencia se aproxima, debemos despedirnos así de nuestros monstruos de bolsillo y de todos sus entrenadores.

Aunque los juegos seguirán saliendo a la venta cada cierto tiempo, no podemos decir lo mismo de su serie de anime, la cual tras 25 años acompañándonos llegará a su fin, la ultima temporada tendrá su lanzamiento el próximo abril de 2023, por lo que si quieres darle la despedida que se merece a estos míticos dibujos animados, es el momento de convertirse en el mejor entrenador Pokemon de la historía con este disfraz de Ash Ketchum.

Comprar disfraz de Ash Ketchum en Amazon por 51,62 euros.

Si entre todos los disfraces que se encuentran disponibles en Amazon, no has sido capaz de encontrar alguno que merezca tu atención, tan solo nos queda decirte que te disfraces de croma. Gracias a este disfraz y pequeños conocimientos sobre Photoshop podrás lucir en las fotos con las caracterizaciones que más te gusten. Estamos de broma, pero el disfraz de croma nos ha parecido el más original de todos y seguro que a pocos se les ha ocurrido.

Es una prenda cómoda por su elasticidad, con cremallera para ponerlo o quitarlo con facilidad y esta disponible desde el 1,60 hasta el 1,80 de altura, además mantendrá tu anonimato si eres famoso. Si todavía no sabes de que disfrazarte en estos carnavales, no te disfraces de nada y ve de croma.

Comprar disfraz de croma verde en Amazon por 23,99 euros.

