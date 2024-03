Adiós al corrector tradicional: el nuevo Perfect Glow Multiusos de Maybelline ilumina y define el rostro

El maquillaje es un mundo tan amplio que cada profesional tiene sus propias reglas. Sin embargo, hay muchas otras normas no escritas que aprendemos cuando de verdad nos introducimos en el mundo del make up. La primera es aprender a detectar los productos virales en redes sociales y, por qué no, a darles una oportunidad si pensamos que pueden encajar con las necesidades de nuestro rostro. La segunda es apostar siempre por los cosméticos multitask, aquellos que sirven para varias cosas y nos permiten ahorrar tiempo, espacio y dinero. Y la tercera norma es que si un producto cumple los dos requisitos anteriores, siempre será un candidato a triunfar. Y eso es precisamente lo que ocurre con el Instant Perfector Glow Multiusos 4 en 1 de Maybelline New York , un cosmético que llega pisando fuerte y dispuesto a romper las reglas.

Se trata de un cosmético de Maybelline que ha arrasado en ventas. Lo hemos seguido en redes sociales y por fin acaba de llegar a España para revolucionar el maquillaje. Es un 4 en 1 que puedes utilizar como quieras, porque deja un efecto Glow súper natural al instante. ¿Lo mejor? Podrás llevarlo siempre en el bolso y te aseguramos que te va a solucionar el maquillaje en más de una ocasión. ¿Cuántas veces has quedado con tus amigas y habéis terminado haciendo el plan más inesperado posible? ¿Se te ha echado el tiempo encima y necesitas un maquillaje rápido? Sea cual sea el plan o la ocasión que se presente, el Instant Perfector Glow Multiusos es para ti.

Descubre el Instant Perfector Glow Multiusos 4 en 1 de Maybelline New York

Descubre el Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline New York Te apetece descubrirlo absolutamente todo sobre el cosmético de moda, ¿verdad? Pero antes de saber cuál es su resultado, cómo utilizarlo o en qué paso de la rutina de make up incluirlo, debes tener muy clara una cosa. Aplícate como quieras este Glow ¡porque acertarás siempre!

¿Has escuchado alguna vez que definir es limitar? Pues eso es justo lo que debes evitar hacer con este nuevo cosmético de Maybelline. La marca huye de las etiquetas y tú también deberías seguir sus pasos, porque este Glow no es un producto convencional ni tampoco se parece a nada de lo que hayas probado hasta ahora. El Instant Perfector Glow Multiusos 4 en 1 de MaybellineInstant Perfector Glow 4-en-1 de Maybelline es un multiusos que puedes utilizar como prebase para unificar el tono, definir las zonas que te apetezca potenciar o para iluminar. Además, lo puedes conseguir en seis tonos para mezclarlos como quieras y conseguir el resultado que mejor se adapte a ti.

Uno de los puntos fuertes de este producto de Maybelline es que permite conseguir un acabado natural con mucho Glow en un sencillo gesto. Lo único que tienes que hacer es girar el aplicador hasta que haga click y la fórmula empiece a fluir. Además, la esponjita incorporada, que es uno de los sellos de identidad de Maybelline, te permitirá extender el producto fácilmente por todo tu rostro. Y, por supuesto, tú eliges si lo utilizas como primer paso de tu rutina, como contorno o iluminador.

Un solo producto es capaz de preparar, unificar, definir e iluminar tu rostro. Además, podrás mantenerte fiel a las tendencias, porque los maquillajes naturales con efecto Glow se llevan. Nos permiten lucir un efecto buena cara, con una piel tersa, uniforme y jugosa para que parezca que no vamos maquilladas. Son muchas las mujeres que buscan ese acabado en su día a día y también en las ocasiones más especiales. Y ahora, el Instant Perfector Glow 4-en-1 de Maybelline te acerca mucho más al resultado que siempre has buscado.

Descubre el Instant Perfector Glow Multiusos 4 en 1 de Maybelline New York

Descubre el Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline New York ¿Y ahora? Solo tienes que elegir el tono que mejor le siente a tu piel y hacerte con el cosmético viral que se va a convertir en indispensable en tu vida. Estarás preparada para afrontar todos los retos que se te pongan por delante. Unificar, preparar, definir o iluminar... Todo en cuestión de segundos con un cosmético que puedes utilizar como quieras ¡para tener mucho Glow!