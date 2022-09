Ofertón en Amazon: El cepillo de dientes eléctrico más vendido de Oral-B ¡ahora con un 32% de descuento!

Mantener la higiene bucal es indispensable para disfrutar de buena salud en nuestra boca. Hoy en día, tenemos a nuestra disposición una enorme variedad de productos para limpiar, no solo nuestros dientes, si no también nuestras encías, y hacerlo, además, casi de manera profesional. Pero, muchas veces, no nos es tan fácil encontrar el modelo de cepillo de dientes que mejor se adapte a nosotros, y, aunque nos hayamos gastado mucho dinero, los resultados no son los esperados, e incluso, podemos hacernos daño en nuestros dientes y encías.

En los últimos años, la oferta de cepillos eléctricos no ha dejado de crecer, pero si hay algo en lo que todos los profesionales de la salud dental están de acuerdo, es que Oral-B es una de las mejores marcas que hoy día existen en el mercado para el cuidado de nuestros dientes y encías. Por este motivo, hoy queremos hablarte del modelo de cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 8, que ahora tiene un descuento del 32% en la página web de Amazon. Hacerte ahora con él, te supondría un ahorro de 120 euros, pero esta no es la única ventaja. Te contamos todo sobre este cepillo de dientes eléctrico:

Este modelo de cepillo de dientes Oral-B iO8 cuenta con la revolucionaria tecnología magnética iO con la que alcanzarás una mayor sensación de limpieza, y mucha más profundidad en cada uno de los lavados. Gracias a su innovadora puesta en marcha, tendrás la sensación de conseguir una limpieza profesional con un cepillado mucho más suave. Su tecnología magnética impulsa eficazmente la energía a cada extremo con delicadas microvibraciones.

Con este cepillo dientes eléctrico el frescor y la limpieza están garantizados. Conseguirás unas encías mucho más sanas en tan solo una semana y podrás combinar sus cabezales para alcanzar los resultados deseados en cada ocasión. Además, gracias a su pantalla interactiva en color podrás descubrir el modo de cepillado que estás poniendo en marcha en cada momento, y te recordará cuándo es el momento de reemplazar el cabezal.

Cada día, tu cepillo de dientes eléctrico de Oral-B iO8 te dará la bienvenida y te felicitará por el trabajo bien hecho. Con su inteligencia artificial, reconocerá tu estilo de cepillado y te guiará para limpiar a fondo tus dientes y que no quede ni rastro de suciedad. Entres sus seis modos de limpieza inteligente encontrarás: Limpieza Diaria, Sensible, Cuidado de las Encías, Limpieza Intensa, Blanqueamiento y Supersensible.

