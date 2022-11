¡Chollazo en el Black Friday de PcComponentes!: Esta Smart TV de Xiaomi tiene ¡más de 200€ de descuento!

Xiaomi es una marca conocida por su capacidad para ofrecer la tecnología más moderna y la máxima calidad a precios propios de la gama baja. Lleva años demostrándolo en el terreno de los smartphones, y ahora lo está haciendo en el terreno de las smart TV. Esta oferta del Black Friday 2022 es la mejor prueba de ello.

El Black Friday 2022 de PcComponentes ha lanzado una genial oferta para la Smart TV Xiaomi P1E. Uno de los buques insignia del catálogo de televisores de Xiaomi está rebajado casi un 40%. ¿Y en qué se traduce esto? En que, por menos de 330€, vas a poder tener una televisión 4K de 55 pulgadas y con sistema operativo Android en casa. ¡Es un auténtico chollazo! Pero vamos a contarte más sobre esta TV para que termines de decidirte.

Comprar en PCComponentes por ( 549,00€ ) 329,99€

Resolución 4K UHD a tu servicio, con un ángulo de visión de 178 grados que viene perfecto en caso de reunir a varias personas frente a la pantalla. Esta televisión inteligente cuenta también con un sistema que ofrece mayor fluidez a las imágenes, la tecnología MEMC. Esta se encarga generar una visualización mucho más suave, ideal sobre todo para contenidos con mucho movimiento y que sean frenéticos.

Puedes controlarla con tu voz gracias al asistente de Google que tiene integrado, o incluso organizar tareas si quieres. Además, puedes entrar en tus plataformas de streaming favoritas y descargar toda clase de aplicaciones gracias a su sistema operativo Android TV. Gracias también a esto, y a Chromecast y Miracast, podrás enviar la señal de tu teléfono a la tele de forma totalmente sencilla.

Sumamos a todo esto, también el sistema Dolby Audio y DTS, junto con los altavoces de 8 W, y tenemos el conjunto de lo que ofrece la Smart TV Xiaomi P1E. Una solución que despunta en calidad de vídeo y de sonido, como también en opciones smart. Una solución que demuestra por qué Xiaomi está donde está actualmente.

¿Y la guinda del pastel? Si no era suficiente con todas estas características, la oferta del Black Friday de PcComponentes hace que ya sea totalmente irresistible. Solo gracias a esta promoción, puedes comprar esta smart TV con un descuento del 39%. Si no te lo piensas más y das el paso, te la vas a llevar a casa por 329,99€. Te aseguramos que no la vas a ver a un precio así en ninguna parte. ¡Es un chollazo!