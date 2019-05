Piojos: productos para evitarlos y eliminarlos

La primavera hace que todo florezca más rápido, un dato que también se aplica a la reproducción de los molestos piojos, unos parásitos que, aunque nadie queda libre de tenerlos, es mucho más común que los afectados sean los más pequeños de la casa.

Los piojos no tienen la capacidad de volar o saltar, se transmiten por contacto directo, motivo por el que los niños, en sus continuos juegos, son más propensos a contagiarse los unos a los otros. En apenas un minuto, un piojo puede considerar que ha llegado el momento de mudarse, y asentarse en una nueva cabeza que volver a infectar.

Estos indeseables parásitos tienen una vida máxima de 30 días, sin embargo las hembras tienen la capacidad de depositar de seis a diez liendres por día, manteniéndose estas en el pelo hasta dos semanas, tiempo que tardan en nacer.

La infección por piojos, denominada pediculosis, conlleva como síntomas unos picores muy intensos y desagradables, pero estos signos pueden tardar en aparecer, y a veces, cuando por fin se descubren, la persona suele portar una cantidad importante de piojos. Lo mejor siempre para eliminarlos es recurrir a lociones o champús especialmente elaborados para dicho fin.

Paranix Champu Antipiojos y Liendres

El champú Paranix ha sido clínicamente testado y se ha comprobado que es un tratamiento eficaz contra los piojos; su fórmula de doble acción no solo ahoga sino que también deshidrata a piojos y liendres. Además resulta muy cómodo de utilizar porque al mismo tiempo lava el cabello. Los piojos no desarrollan resistencia frente a los ingredientes del champú Paranix porque éstos no contienen insecticidas. Su precio ahora desde 8,88€.

Peine Eléctrico

El peine anti-piojos eléctrico LCS de MEDISANA elimina eficazmente los piojos (sin utilizar productos químicos). Produce una tensión entre los dientes que al contacto mata instantáneamente tanto a los huevos como a los piojos. La Aplicación de tensión eléctrica es tan reducida que es totalmente inocua y no es perceptible para el usuario. Al mismo tiempo se indica la actividad del peine mediante un sonido. Es adecuado tanto para adultos como para niños mayores de 3 años e incluso podrás utilizarlo en animales domésticos como perros y gatos. Hazte con él por 29,32€.

Spray desenredante

Spray Nosaprotect Triple Acción está indicado para hidratar y proteger el cabello. Su exclusiva fórmula con Aceite de Árbol del Té, Dimeticona y filtro solar asegura un cuidado total para el cabello. Su fórmula está testada bajo control dermatológico, pediátrico y en todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. El Spray Nosaprotect desenreda al instante gracias a la Dimeticona que cubre el cabello formando una película aislante y suavizante. El aceite de Árbol del Té también conocido como Tea Tree Oil ha sido tradicionalmente usado para mantener alejados los piojos del cabello. Su precio 7,35€.

Antipiojos OTC Pack Fórmula Total

Está formulado sin insecticidas actúa contra piojos y liendres tras 1 única aplicación. Se puede emplear a partir de 1 año de edad Es hipoalergénico y apto para pieles sensibles Facilita la retirada de piojos y liendres y es fácil de lavar.Presenta un 100 % de eficacia como pediculicida en sólo 2 minutos y un 86 % en liendres a los 5 minutos. Al no incorporar insecticida minimiza la aparición de resistencias, no irrita los ojos ni el cuero cabelludo. Ha sido testado en niños bajo control pediátrico y dermatológico. Se puede emplear a partir de 1 año de edad. Hazte con este kit por 18,48€.

Peine de metal

El peine antipiojos es el accesorio adecuado para quitar fácilmente las liendres del pelo.Sus dientes han sido concebidas en espirales únicos y ranuras para desgarrar los huevos de estos conocidos hematófagos, más conocidos como piojos.Además de las liendres, cada diente de este peine es completamente paralelo y equidistante, para no dejar escapar ni el más pequeño de estos parásitos.Esto ayuda a prevenir la reproducción de los piojos adultos.Para evitar irritar o lesionar el cuero cabelludo así como la raíz del pelo, los laboratorios Assy 2000 han redondeado las puntas del peine. Consíguelo por 14,90€.

Coleteros

Estos coleteros son repelentes de piojos a base de aceites esenciales de árbol de té, aceite de neem y romero. Contiene unidades de diferentes colores.