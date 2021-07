Plantas de verano: Descubre cuáles son las plantas más resistentes al sol y al calor

Como ya sabes, existen plantas para cada clima y época del año. Las plantas de verano son, sin duda, unas de las más anheladas. Y es que esta es una época en la que buscamos color y vida en nuestra decoración como un reflejo de lo que vemos más allá de nuestros balcones.

Sin embargo, no es tan fácil elegir la planta adecuada. Según la humedad y temperatura de la zona donde vivas, la orientación del espacio donde vayas a colocar la planta y las horas de sol, tu planta crecerá con éxito o no. Queremos que consigas una planta que embellezca tu espacio durante toda la temporada estival y, ¿quién sabe? Quizá mucho más. Muchas plantas sobreviven al invierno y, aunque no tengan flores, volverán a florecer el verano siguiente. ¡Toma nota de nuestros consejos y, de este modo, elegir la planta perfecta será muy sencillo y económico!

Busca la planta que más se adapte a las características del lugar donde la vayas a colocar.

Geranio

Es una de esas plantas que soportan mucho sol y no necesitan mucho riego, así que decántate por ella si tienes un balcón al que llegue la luz directa del sol, como los conocidos balcones andaluces. También quedan muy bonitos en el jardín gracias a sus alegres colores rojos, anaranjados o rosas. Además, la mayoría de variedades tienen una época de floración muy amplia, de abril a noviembre. ¡Elige el color que mejor vaya en tu espacio!

Dalia

Otra estupenda opción si buscas plantas para balcones soleados, pues las dalias necesitan luz directa del sol, igual que los geranios. Llamada también la «diva del jardín», su exuberancia llenará tu espacio de color y belleza. No dudes en escogerla si vives en una zona cálida mediterránea. Solo ten en cuenta que debes resguardarla del frío en invierno y que tampoco soporta bien el viento. Así que colócala en un lugar bien protegido. A diferencia del geranio, las dalias necesitan más agua. ¡No te olvides de regarla! También ten en cuenta que puede atraer a babosas y caracoles.

Te recomendamos adquirir estas semillas de Dalia. Te resultará más económico y más seguro para que llegue a tu casa en perfectas condiciones.

Buganvillas

Es una de las plantas más representativas del verano, y ofrece un amplio crecimiento, perfecto si quieres una planta grande y hermosa. Además, crece prácticamente en todos los climas veraniegos de nuestro país. Tolera bien la luz directa del sol y solo tendrás que regarla un par de veces a la semana.

Las buganvillas más populares son las de color rojo. ¿Por qué no optar por las semillas de estas buganvillas? Es una forma económica y bonita de plantar tu propia buganvilla.

Surfinia

Sus bonitas flores rayadas son todo un símbolo del verano que pueden aportar un toque alegre y distintivo a tu balcón. Son perfectas para colocar en una maceta colgante, así como en jardineras o macetas a cierta altura. ¡Merece la pena que la coloques en un lugar vistoso de tu balcón!

Solo ten en cuenta que necesita ser regada todos los días, especialmente cuando hace mucho calor. Además, debes situarla donde le llegue la luz del sol directa.

Clavelina

¿Te inicias en jardinería y quieres una planta fácil de mantener? No lo dudes, con la clavelina tendrás éxito. Eso sí, como muchas plantas de temporada de verano, precisa ser colocada en un lugar soleado y que la riegues con frecuencia.

¡Además, son tan bonitas! Te recomendamos estas semillas de clavelinas variadas. Déjate sorprender por sus tonalidades.

Citronela

¿Tienes mosquitos? Entonces la mejor manera de ahuyentarlos es tener una citronela. No solamente se mantendrán alejados porque no toleran su suave aroma cítrico, sino que puedes recoger sus hojas y frotarlas sobre tu piel, como si se tratara de un repelente antimosquitos, ¡pero mucho más natural y sano que el que compramos en las tiendas!

En este caso, no se trata de una planta con vistosas flores, pero su aroma resulta agradable a la mayoría. Aguanta muy bien diferentes climas, necesita sol directo y bastante agua. No necesitas adquirirla en semillas, porque puedes comprar esta citronela en Amazon.

Margaritas

¿Te decantas por un clásico? Las margaritas son muy fáciles de mantener y florecen tanto en primavera como en verano y otoño. Su flor, una vez cortada, es muy duradera, así que es ideal para hacer un ramo de flores y llevar como un detalle para alguien. Ten en cuenta que es mejor que las tengas a pleno sol y que dejes espacio entre ellas para que circule el aire.

Así que te recomendamos que las cultives tú. Además, ¡mira qué económicas son estas semillas de margarita!

Margarita africana o Arctotis

Si prefieres un tipo de margarita más coloreada, sin duda te encantarán los tonos cálidos de estas margaritas. Su nombre ya lo dice todo: es originaria de las zonas áridas, cálidas y pedregosas de Sudáfrica, por lo que se adaptará estupendamente a los climas cálidos y severos. ¡Pero también puede soportar temperaturas de a partir de -7 °C! De todos modos, las recomendamos para zonas cuyos inviernos sean suaves.

No necesitas regarla a menudo; basta con que su sustrato esté siempre ligeramente húmedo. Como es una planta resistente, puedes adquirirla perfectamente tanto si buscas plantas de exterior en maceta como de interior. Aquí tienes estas hermosas margaritas africanas.

Jazmín

¿Te gusta el olor dulce y sensual de esta flor? Lo disfrutarás especialmente en las noches veraniegas. Es muy frecuente en la vertiente mediterránea y sur de nuestra península, y también encontramos jazmines en el norte de África. Así que es una flor perfecta para zonas cálidas, especialmente si en verano te gusta disfrutar de tu balcón o jardín por la noche para refrescarse. ¡Verás que aroma!

Además, el jazmín puede crecer tanto en interiores como exteriores. No olvides que es una planta trepadora. Aquí tienes un estupendo jazmín que puedes tener en casa.

¿Ya has hecho tu selección de plantas de verano? No olvides seguir las instrucciones de la planta por la que te decantes y verás que te durará mucho tiempo.