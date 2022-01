Samsung Galaxy M32, el smartphone con pantalla infinity está ahora rebajado

No cabe duda de que Samsung trabaja día y noche para ofrecer a sus clientes los mejores dispositivos móviles del mercado. Hoy en día, cualquier móvil de gama alta te ofrece un gran rendimiento, una buena conexión y una gran cantidad de funciones avanzadas. Pues bien, todas estas características y mucho más las tiene incorporadas el Samsung Galaxy M32.

Desde una pantalla Infinity hasta una batería de 5000 mAh, este móvil te cambiará la forma de comunicarte con el resto y experimentarás sensaciones únicas. En Amazon puedes encontrar este móvil de última generación con un 21% de descuento, lo que hace más interesante tu compra. No te quedes sin él y disfruta de una experiencia única.

El móvil Galaxy M32 tiene una superficie suave y decorada con delgadas líneas que recogen una bonita luz del prisma desde varios ángulos. Con la posibilidad de elegir entre negro, blanco o azul, el diseño de estos teléfonos móviles es equilibrado y con carácter.

La pantalla Infinity que trae incorporada es de 6,4 pulgadas y, gracias a la tecnología FHD+, tu contenido tendrá un aspecto fresco, nítido y claro. Con su sistema multicámara obtendrás una resolución ultraalta y podrás ampliar el ángulo de la cámara, personalizar el foco con la de profundidad, acercarte con la macro y mucho más.

La batería de 5000 mAh te permite seguir haciendo lo que quieras durante horas. Tiene una carga rápida de 25 W que te permite la posibilidad de que el móvil esté cargado al máximo en pocos minutos. El Galaxy M32 combina la potencia de procesamiento de ocho núcleos con hasta 6 GB de RAM para un rendimiento rápido y eficiente para la tarea en cuestión. Disfruta de 128 GB de almacenamiento interno o añade más espacio a tu móvil con una tarjeta microSD de hasta 1 TB.

Incorporada en el hardware y en el software de los teléfonos móviles, Samsung knox ofrece una seguridad multicapa que protege tu información de las amenazas maliciosas. Podrás conseguir todas las aplicaciones de Google con el sistema operativo Android, que es totalmente compatible con este smartphone. El móvil Galaxy M32 tiene una superficie suave y decorada con delgadas líneas que recogen una bonita luz del prisma desde varios ángulos.

Cuenta con casi 1.000 valoraciones en Amazon:

"No puedo estar más contenta con mi nuevo smartphone, además que con la aplicación Smart Switch que me recomendó el propio teléfono móvil pasar todos los datos (fotos, contactos, app, ...) desde el viejo móvil ha sido facilísimo. Mi antiguo teléfono tenía para desbloquear con la huella atrás pero el Galaxy M32 lo tiene en el botón de bloque y me resulta mucho más cómodo.La batería dura mucho y es de carga rápida, la pantalla se ve genial y estoy encantada con la cámara tiene muy buena resolución. Físicamente, al menos el azul que es el que he comprado, es mucho más bonito en persona que en las imágenes, no le hacen justicia".