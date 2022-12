Ideas para regalar: la manicura perfecta en casa con un set de esmaltado semipermanente

Si te quedas sin ideas para regalar esta Navidad ¡traemos recursos! Una buena opción para comprar y no fallar es este set de manicura semipermanente para conseguir una manicura en casa como recién salida de un salón de belleza. Cuenta con todo lo necesario para realizar el esmaltado permanente y tiene muy buen precio, échale un vistazo a las características y soluciona un regalo más de Navidad.

Este kit para uñas contiene lo necesario para que no te falte de nada a la hora de hacerte la manicura y pedicura en casa: 1 lámpara profesional Led de 48W, 1 primer, 1 base, 6 esmaltes semipermanentes de 8 ml, 1 bote de cleaner de 115 ml, 1 bote de remover de 115 ml, 3 limas, 1 bloque pulidor y cuadrados de algodón.

Los esmaltes de esta marca cuentan con un color brillante, resistente y un acabado de alta calidad. De esta manera, tendrás tu propio kit para que puedas hacer uñas de gel en cualquier lugar. También podrás crear tu propia de uñas utilizando todo tipo de decoración, desde materiales en 3D hasta uñas de porcelana o acrílicas. Todas las uñas tienen una duración de 2 a 3 semanas.

Junto a Meanail París podrás por fin realizar en casa manicuras dignas de un salón de belleza en tan sólo 20 minutos. Tras haber lavado tus manos y empujado tus cutículas, solo tendrás que pulir delicadamente tus uñas con un bloque diseñado para eso y proceder a darle la forma que desees con una lima. Para terminar tendrás que eliminar los residuos y la grasa de tus uñas gracias al cleaner que viene incluido en el kit.

A la hora de aplicar los productos, empieza aplicando el primer y deja secar al aire libre durante 30 segundos. Luego aplica una capa fina de la base sobre tus uñas, asegurándote de que el producto no se extienda sobre las cutículas y cataliza bajo la lámpara. Después tendrás que aplicar una pequeña capa de color y catalizar de nuevo, para acabar obteniendo el color que busques. Termina desengrasando tus uñas con el cleaner para que no haya una capa grasienta que dé la impresión de que tus uñas no están secas.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Es la primera vez y me ha gustado mucho. La lámpara seca muy bien y los productos parecen de calidad."

"Me ha gustado muchísimo. Es la primera vez que me las hago en casa y ha sido todo muy fácil viendo tutoriales en internet."

