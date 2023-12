Los 10 shows con fuegos artificiales más espectaculares de Nochevieja

Quedan pocos días para la llegada de un nuevo año, y los países de todo el mundo se preparan para recibirlo. ¿Eres de los que se quedan mirando al cielo la noche del 31 de diciembre?

Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, ha seleccionado algunos de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes del mundo que existen para conmemorar la entrada de un nuevo año. ¿Cuál será tu favorito?

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

La capital de Abu Dhabi se tiñe de colores, luces y grandeza para celebrar la entrada del nuevo año. Sobre el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con más de 800 metros de altura, se alza el espectáculo de luces y pirotécnia que alumbra todo el canal de la ciudad.

No cuesta dinero acudir a ver la majestuosa exhibición, si no que por orden de llegada conseguirás el mejor sitio. Aunque también existe la posibilidad de disfrutarlo desde el restaurante del propio Burj Khalifa. ¡Puede ser un gran regalo para estas Navidades!

Valencia, España

Esta ciudad tiene una gran tradición en cuanto a fuegos artificiales se refiere. De hecho, es allí dónde se celebran las famosísimas Fallas, cuya mascletá consiste en lanzar cohetes y petardos al cielo.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias se iluminará de una forma muy especial la noche del 31 de diciembre. Se lanzarán cuatro castillos de fuegos artificiales desde distintos puntos de la ciudad y los valencianos podrán disfrutar de un auténtico espectáculo de color en un ambiente festivo deslumbrante y maravilloso

Río de Janeiro, Brasil

Si hablamos de celebraciones de Año Nuevo, brilla con luz propia la espectacular ceremonia de fuegos artificiales, conocida como Reveillon que se realiza en Río de Janeiro. No solo la playa de Copacabana se inunda de bonitos destellos de colores, si no que toda la costa es partícipe de un espectáculo que no puedes perderte si eres de esos privilegiados que vive, o visita la ciudad durante estas fechas.

Para augurar un año de suerte, no pueden faltar los ritos tradicionales: saltar siete veces las olas del mar, e ir vestido de blanco. En definitiva, Río de Janeiro brinda a los viajeros una experiencia única e irrepetible para recibir el Año Nuevo.

Sidney, Australia

Por su ubicación, Australia es el primer país del mundo en despedir el año y entrar en el siguiente. Los habitantes de Sídney asisten a un espectáculo maravilloso de fuegos artificiales en las inmediaciones del Darling Harbour y de la Ópera House.

Lo curioso de esta tradición, es que cada año se propone una temática nueva que represente la esencia de la ciudad. Además, no es necesario abrigarse dado que allí es verano, y las temperaturas acompañan para poder disfrutar, desde miradores, plazas y parques de un espectáculo al aire libre.

Londres, Inglaterra

London Eye, la famosa noria de más de 130 metros de altura, es el escenario perfecto desde el que lanzar los fuegos artificiales de ensueño. El famoso reloj del Big Ben marca el inicio del nuevo año, y acto seguido empieza el espectáculo de destellos que ilumina la capital inglesa. Las posibilidades para disfrutarlos son casi infinitas, aunque desde Civitatis destacan una muy especial: admirarlos desde un crucero por el Támesis. Definitivamente Londres es uno de los lugares más mágicos para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Las Vegas, Estados Unidos

Dicen que hay que visitar Las Vegas al menos una vez en la vida, y quizás sea la oportunidad perfecta para hacerlo en Navidad.

El ambiente incansable de la ciudad, se torna especial con la llegada del nuevo año: gente disfrazada por la calle, la fiesta en Fremont Street y la culminación de un espectáculo de fuegos con más de 80.000 cohetes que se lanzan desde siete lugares distintos de la ciudad, hacen de La Ciudad del Pecado un destino único para disfrutar de la entrada de año. Porque ya se sabe… ¡Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas!

Roma, Italia

La Ciudad Eterna se viste de gala para celebrar la llegada del Año Nuevo. Su innegable belleza, se acrecenta con el espectáculo de fuegos artificiales sobre el Coliseo y el Foro romano.

Además, las calles de Roma se tiñen de alegría y un ambiente festivo precioso, siendo la Plaza del Popolo el lugar de referencia para pasar una noche divertida. A medida que se acercan las 12, más gente se reúne en la plaza, desde la que también es posible disfrutar de los preciosos fuegos artificiales.

París, Francia

Como no podía ser de otra forma, la Ciudad de la Luz también se ilumina para despedir y celebrar la llegada de un nuevo año.

Desde las 22:00, los parisinos gozan de una proyección sobre los muros del Arco del Triunfo. Al espectáculo de luz y sonido le sigue la irrupción de unos fuegos artificiales preciosos que pueden verse desde los Campos Elíseos. Eso sí: es necesario acudir con antelación, porque los sitios con buena visibilidad están muy solicitados.

Koh Pha Ngan, Tailandia

Aunque en Tailandia no se celebra la Navidad según la tradición cristiana, se han sumado a la fiesta de Año Nuevo por la llegada masiva de turistas al país, que escapan del frío y quieren vivir una experiencia distinta.

Es por eso que en Koh Pha Ngan, es un destino ideal para disfrutar de una noche divertida junto a las playas de Sunset Beach. Quien busque una experiencia distinta e inolvidable, será complacido con creces.

Hong Kong, China

¿Sabías que la ciudad cuenta con un espectáculo diario llamado “La Sinfonía de las Luces” que se proyecta todos los días en más de 40 edificios? No es de extrañar entonces que su espectáculo de fuegos artificiales sea uno de los más alucinantes para celebrar la Nochevieja. Además, China es el país en el que se inventaron estos artefactos explosivos, por lo que… ¿Qué mejor destino para disfrutar de unos buenos fuegos artificiales?