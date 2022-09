¡No te pierdas el ofertón de día en Amazon!: Este es el adaptador para conectar el móvil al coche que tiene un 36% de descuento

¿Quieres sacar el máximo partido posible a las funcionalidades que ofrece tu coche? Hoy en día la compatibilidad con dispositivos smartphone se ha vuelto un estándar en la fabricación de nuevos modelos de coche. Sin embargo, la interacción entre ambos puede resultar algo complicada debido a que necesitaremos conectar el teléfono directamente al coche. Esto puede resultar algo molesto en función del uso que hagas del móvil en el vehículo.

Por suerte, existen dispositivos que permiten activar las aplicaciones de Apple Carplay o Android Auto sin necesidad de conectar el terminal directamente al vehículo. Si te ves en la necesidad de contar con alguno de estos dispositivos, a continuación te hablaremos del Adaptador Inalámbrico Carlinkit 4.0, un dispositivo que podrás encontrar en el catálogo de Amazon con un descuento del 36%. ¡Pero solo por tiempo limitado!

Comprar en Amazon por ( 148,99€ ) 95,99€

Todo lo que debes saber sobre el Adaptador Inalámbrico Carlinkit 4.0

El Adaptador Inalámbrico Carlinkit 4.0 te permitirá convertir AA con cable o CarPlay con cable a forma inalámbrica, algo especialmente útil para familias que hagan uso de teléfonos Android y iPhone, así como para aquellas personas de negocios que dispongan de varios teléfonos móviles. Su compatibilidad permite el uso del Adaptador Inalámbrico Carlinkit 4.0 en la mayoría de coches con CarPlay con su cable de fábrica. Incluye cables de datos USB tipo A a C, así como USB tipo C a C que se adaptan a las diferentes marcas de las series de automóviles.

Por lo general, este adaptador no requiere de la instalación previa de un APK que sea compatible, aunque cabe tener en cuenta que no funciona con los modelos Volvo actuales. Ofrece, además, los 4 métodos originales de control del automóvil: control por comandos de voz, por pantalla táctil, de perilla y de volante. También hay que destacar el rendimiento estable que ofrece gracias a sus nuevos módulos Wi-Fi y Bluetooth de doble banda con 2.4G incorporado, que permite el uso del Adaptador Inalámbrico Carlinkit 4.0 incluso si el teléfono conectado se encuentra guardado en un bolsillo.

El soporte que la marca Carlinkit permite una garantía global que dura un año entero, así como un servicio técnico permanente que te permitirá resolver cualquier duda o problema que tengas a la hora de usar el Adaptador Inalámbrico Carlinkit 4.0. Si estás interesado en utilizar el Apple Carplay o Android Auto de forma inalámbrica en tu coche, no lo pienses más y hazte con este dispositivo a través del catálogo de Amazon, desde el que te podrás beneficiar de un descuento del 36% que hace que su precio baje de los 148,99€ a los 95,99€.

Comprar en Amazon por ( 148,99€ ) 95,99€

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.