AliExpress celebra su cumpleaños con grandes descuentos: ¡ofertas de hasta el 70% y precios increíbles en miles de productos!

AliExpress, el gigante del comercio electrónico, cumple 14 años este mes de marzo y lo celebra como mejor sabe: con descuentos de hasta el 70% en cientos de miles de productos y con precios más bajos que nunca. Es la oportunidad perfecta para hacer una lista de deseos y fichar todo lo que necesitas para tu hogar o darte ese capricho que tanto te apetece.

¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que durante los días previos al inicio de las ofertas podrás recopilar cupones descuentos para ahorrar el triple. ¿Quieres saber cómo? Solo tienes que acceder a la APP de AliExpress cada día, desde el 15 y hasta el 18 de marzo, entre las 00:00 y las 2:00. Encontrarás diferentes cupones y basta con hacer click en 'Recolectar código' para que se añadan automáticamente a tu cartera de AliExpress. El 18 de marzo, día en el que comienzan las ofertas del cumpleaños de AliExpress, podrás utilizar todo lo que has recolectado entre las 00:00 y las 2:00.

Descuento de 50€ en compra mínima de 200 € (25% de descuento).

Pero si no llegas a tiempo, ¡no te preocupes! Porque a partir del 18 de marzo podrás aplicar los siguientes cupones descuento de AliExpress para hacerte con tus favoritos hasta el 27 de marzo.

ESAN05 : 5€ de descuento en compra mínima de 39€

: 5€ de descuento en compra mínima de 39€ ESAN10 : 10€ de descuento en compra mínima de 79€

: 10€ de descuento en compra mínima de 79€ ESAN20 : 20€ de descuento en compra mínima de 149€

: 20€ de descuento en compra mínima de 149€ ESAN40 : 40€ de descuento en compra mínima de 259€

: 40€ de descuento en compra mínima de 259€ ESAN80: 80€ de descuento en compra mínima de 439€

Además de los súper descuentos, los nuevos usuarios también tendrán ventajas exclusivas en miles de productos. Hay tantas cosas entre las que elegir que probablemente te cueste decidirte, pero hacemos una selección de los mejores chollos del aniversario de AliExpress. Recuerda recolectar tus códigos descuento, aplicar los cupones de AliExpress ¡y hacerte con todos tus imprescindibles antes del 27 de marzo!

El smartwatch Amazfit GTR 2 es un dispositivo inteligente de última generación con una esfera redonda y un diseño curvo 3D sin bisel. Es una de las mejores maneras de tener tu salud bajo control, pues su pantalla de 1,39 pulgadas es una auténtica obra de arte para la muñeca. Tiene muchos puntos fuertes, pero uno de ellos es que puede medir todos los parámetros de salud en tiempo real y durante las 24 horas.

Además, incorpora hasta 90 modos deportivos inteligentes que te siguen el ritmo allá donde vayas. Por supuesto, es resistente al agua hasta a 50 metros y tiene un sistema de evaluación de salud PAI que convierte tus datos en una puntuación intuitiva. Es un imprescindible en tu muñeca que ahora puedes conseguir a un precio irresistible en el aniversario de AliExpress.

Comprar en AliExpress por (̶2̶6̶6̶,̶9̶4̶€̶)̶ 80,94€

Si te apasiona la música, estos auriculares inalámbricos de diadema Lenovo son una de las opciones más completas. Su diseño es mucho más respetuoso con tu salud auditiva, mientras que ofrecen comodidad a simple vista por su diseño acolchado.

No ejercen nada de presión, así que es la mejor opción si planeas utilizarlos durante mucho tiempo. La calidad es uno de sus puntos fuertes, porque sus altavoces de 40 mm son perfectos para aislarte por completo del mundo exterior con su sonido envolvente. Además, su batería de 400 mAh te permitirá escuchar tu música favorita durante 50 horas. ¡No se puede pedir más!

Comprar en AliExpress por (̶6̶9̶,̶4̶8̶€̶)̶ 28,93€

Aprovechar las ofertas de AliExpress para hacerte con una nueva aspiradora Xiaomi es una decisión muy inteligente. Con este dispositivo sin cables podrás limpiar tu hogar de arriba a abajo y llegar a cada rincón sin necesidad de tener un enchufe cerca. Tiene muchas ventajas, pero una de ellas es su potencia de succión máxima de 120 AW y un motor digital que funciona a 100.000 rpm.

Es un cepillo 2 en 1, porque sus cabezales amplían considerablemente todas las funciones. Podrás utilizar la aspiradora para limpiar el suelo pero también para retirar la suciedad de los muebles más altos. Puedes elegir entre sus tres modos de funcionamiento, pero siempre trabajará con la mejor eficiencia. ¡Recuerda aplicar los cupones descuento del cumpleaños de AliExpress para conseguirlo al mejor precio!

Comprar en AliExpress por (̶2̶4̶9̶,̶9̶9̶€̶)̶ 199,99€

Nuestra última recomendación es otro clásico para tu hogar que ya se ha convertido en imprescindible. Esta freidora de aire MIUI tiene 5 litros de capacidad y la tecnología de última generación para un cocinado perfecto. Funciona con el clásico sistema de circulación de aire caliente que deja los alimentos completamente dorados por fuera y crujientes por dentro.

Pero las ventajas no terminan ahí. Con sus 1450 vatios de potencia, esta air fryer incorpora modos de cocinado pre-establecidos y también ajustes manuales para que puedas regular al máximo su uso. Y con la ventaja de que tiene una pequeña ventana para supervisar el cocinado en todo momento. Uno de los chollazos de las ofertas del aniversario de AliExpress.

Comprar en AliExpress (̶1̶9̶2̶,̶9̶9̶€̶)̶ 84,91€

Ahora que ya has descubierto algunas de las grandes ofertas del aniversario de AliExpress, llega el momento de hacer tu propia lista de deseos. Ficha tus nuevos imprescindibles, date algún capricho y, lo más importante, compra a precios irresistibles. No olvides recopilar todos los códigos descuento, acceder cada día a sus ofertas ¡y aplicar los cupones! No deberías dejar escapar las mejores ofertas del mes.