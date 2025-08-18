Las mejores barbacoas de gas del 2025

Si has llegado hasta aquí, es porque comprarte una barbacoa de gas es algo que te ronda la cabeza desde hace tiempo y te adelantamos desde ya que hacerlo es una gran decisión. No generan casi humo, por lo que son más limpias que las de carbón. También se encienden más rápida que las primeras. Y lo mejor es que no tienes que renunciar al sabor de una buena parrillada.

Pero claro, hay tantas disponibles en el mercado que puede que no sepan qué diferencia a unas de otras y cuáles son las mejores opciones. Nosotros hemos querido ayudarte, por lo que hemos probado varias parrillas de gas. Para elegir las mejores hemos tenido en cuenta aspectos como de qué manera distribuyen el calor, si están hechas con materiales resistentes al uso y al clima y lo funcionales que son en el día a día.

¿El resultado? Una selección con nuestras 10 barbacoas de gas favoritas, perfectas para hacer parrilladas cuando quieras y sin complicaciones. Te las dejamos a continuación, pero antes te hemos preparado una tabla comparativa para que, de forma visual, puedas ver las principales características de cada una de nuestras recomendaciones de barbacoas de gas, ya sean para mesa o para colocar directamente en el suelo.

Las mejores barbacoas de gas para mesa

Barbacoa de gas móvil de Kemper

Ideal para: Quienes buscan una barbacoa de gas sencilla fácil de transportar

Esta barbacoa de gas portátil Kemper nos parece una excelente alternativa con la que abrir este listado de recomendaciones. Compacta y fácil de transportar gracias a su bolsa incluida, es ideal tanto para el hogar como para excursiones.

Funciona con cartucho de gas, permite regular la potencia y su encendido piezoeléctrico facilita el uso. Además, cuenta con una práctica bandeja recoge-grasas y una rejilla antiadherente, lo que garantiza una experiencia de cocinado cómoda y una limpieza sencilla.

Barbacoa portátil de gas Campingaz Party Grill 200

Ideal para: Parejas que quieran cocinar en días de excursión

La barbacoa Campingaz Party Grill 200 es una barbacoa de gas completa que te ofrece varias características destacadas y se convierte en una gran opción para tus salidas al aire libre. Su diseño multifuncional permite elegir entre un soporte y una parrilla esmaltada, y cuenta con una tapa de seguridad.

Este modelo funciona con el cartucho Campingaz CV 470 Plus, que garantiza hasta tres horas de uso. En solo unos minutos estarás disfrutando de una rica parrillada. Además, es cómoda a la hora de limpiar y transportar, ya que cuenta con un depósito de agua para recoger la grasa, y es apta para lavavajillas.

Barbacoa de gas portátil TAINO

Ideal para: Salidas espontáneas

La barbacoa portátil City Grill es la aliada perfecta para disfrutar de una parrillada espontánea en cualquier lugar, ya sea en el balcón, el parque o de camping.

Ligera, compacta y fácil de montar, cuenta con un potente quemador de acero inoxidable de 2,5 kW y control de temperatura continuo para obtener resultados óptimos incluso fuera de casa.

Barbacoa de gas portátil Enders

Ideal para: Balcones o exteriores pequeños, o para llevar de camping

La barbacoa de gas de sobremesa de Enders viene equipada con dos quemadores de alto rendimiento y difusores de calor integrados, por lo que permite cocinar o cocer con gran precisión.

Su termómetro incorporado facilita el control exacto de la temperatura, y es perfecta para grupos de entre 4 y 6 personas. Además, su diseño portátil y su sencilla limpieza la convierten en una alternativa práctica tanto para casa como para escapadas.

Campingaz Attitude 2GO Barbacoa de Gas Portátil

Ideal para: Terrazas, jardines pequeños o escapadas y entre 4 y 6 comensales

Uno de los puntos que más nos gusta de la barbacoa portátil Attitude 2go es su potente quemador de acero inoxidable y tecnología Even Temp, que garantiza una distribución uniforme del calor, lo que a su vez permite una cocción precisa y sin apenas llamaradas.

Viene completamente premontada, por lo que podrás empezar a usarla de inmediato, sin complicaciones. Además, su estructura ligera facilita tanto el transporte como la limpieza.

Mejores barbacoas para colocar en el suelo

Barbacoa pequeña Campingaz

Ideal para: Cocinar para 4‑6 personas en jardines pequeños

La barbacoa de gas Campingaz tiene dos quemadores de acero aluminizado y funciona con encendido piezoeléctrico. Por otro lado, garantiza un cocinado uniforme y eficaz, especialmente al usar piedra lava.

Su parrilla de acero cromado es amplia y permite preparar varios alimentos a la vez. Además, cuenta con mesas laterales plegables, ruedas para moverla fácilmente, termómetro en la tapa y espacio de almacenamiento inferior.

Barbacoa de gas NATERIAL

Ideal para: Espacios y grupos grandes

La barbacoa de gas NATERIAL es cuenta con 4 quemadores de acero inoxidable y 3 parrillas de cocción, y permite preparar distintos alimentos al mismo tiempo para más de 10 personas.

Gracias a las parrillas y plancha de hierro fundido, el calor se distribuye de forma uniforme, garantizando una cocción perfecta. Además, su estructura robusta de acero le aporta durabilidad. Ideal para quienes disfrutan de cocinar para muchos sin complicaciones y con resultados profesionales.

Barbacoa de gas KESSER®

Con la ayuda de esta barbacoa de carro de alta calidad de Kesser podrás cocinar alimentos ricos y sabrosos. Cuenta con una zona de cebado por infrarrojos que alcanza hasta 800 °C. Su estructura combina acero inoxidable, acero esmaltado y piezas con recubrimiento en polvo, lo que le aporta tanto estilo como gran resistencia.

Las cuatro ruedas giratorias de 360° con frenos de estacionamiento facilitan su transporte sin esfuerzo. Además, ofrece una emisión de humo reducida y un control de temperatura preciso gracias a sus quemadores independientes y al termómetro integrado.

Barbacoa de gas WEBER Spirit

Ideal para: Reuniones grandes y asados en jardín o terrazas

La barbacoa de gas Weber Spirit es otra de nuestras favoritas por muchas cuestiones, pero algunas de las cosas que más nos gustan sobre ella son que lleva 3 quemadores y tiene una potencia de 7W.

Sus barras Flavorizer realzan el sabor de los alimentos, mientras que la tapa de acero vitrificado aporta un toque ahumado irresistible. Las mesas laterales fijas ofrecen espacio adicional para preparar y organizar, y su caja de cocción resistente asegura un uso prolongado. Gracias a sus ruedas robustas, moverla es fácil. Una elección fiable y sabrosa para cualquier ocasión.

Barbacoa híbrida Char-Broil

Ideal para: Conseguir lo mejor del gas y del carbón

Finalizamos la lista con esta práctica barbacoa híbrida que cuenta con una bandeja especial para carbón vegetal, diseñada para reducir las llamaradas y asegurar una distribución uniforme del calor. Dispone de tres potentes quemadores, encendido electrónico y un termómetro integrado en la tapa para un control preciso durante la cocción.

Además, incorpora un quemador lateral perfecto para calentar salsas y un estante de calentamiento que mantiene los alimentos a la temperatura ideal hasta el momento de servir. Versátil, completa y muy funcional, es una opción excelente para los amantes del buen asado.

Lo que necesitas saber para comprar una barbacoa de gas y preguntas frecuentes

Es posible que tengas ciertas dudas que quieras resolver antes de comprar una barbacoa de gas. Quizá en este apartado puedas hacerlo.

¿Es mejor una barbacoa de gas o de carbón?

Depende de tus necesidades. Las barbacoas de gas presentan ciertas ventajas con respecto a las barbacoas de carbón. Cabe señalar que se calientan muy rápido, por lo que no debes esperar demasiado tiempo desde que las enciendes hasta que puedes empezar a cocinar. Además, permiten regular la temperatura, algo que no es posible con las barbacoas de carbón. También producen menos humo y cenizas, lo que para muchas personas será un gran punto a favor.

¿Cuánto tiempo tarda en calentarse?

Las barbacoas de gas suelen estar listas en 10 a 15 minutos, dependiendo de la potencia y de las condiciones climáticas.

¿Qué potencia debe tener una barbacoa de gas?

Depende de los comensales. Normalmente la potencia suele rondas los 6W en total, pero si vas a cocinar para 4 personas busca una que tenga al menos 7W. Si lo que vas a hacer es una barbacoa para grupos más grandes, opta por una de mayor potencia, teniendo en cuenta que algunas alcanzan los 16W.

¿Cómo se regula la temperatura en una barbacoa de gas?

Para regular la temperatura se usan los mandos de control de los quemadores, que permiten ajustar la llama y, por tanto, la temperatura de cocción.

¿Qué barbacoa de gas comprar en 2025?

Todo depende de lo que busques en ella, además de rica carne a la parrilla.

