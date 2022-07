La mejor forma de llevar todo contigo en tus entrenamientos es en un brazalete

Uno de los accesorios más prácticos para salir a correr son los cinturones o riñoneras elásticas o brazaletes que nos permiten llevar todo lo necesario a la hora de hacer ejercicio. A la hora de elegir un brazalete o cinturón podemos decidirnos por cual nos resulta más cómodo y dependido de qué queremos llevar con nosotros, si es simplemente lo imprescindibles o algo más como botellas de agua.

Llevar las manos libres mientras corremos nos ayudará a podernos mover con más libertad a la hora de hacer ejercicio levando los brazos más relajados, mejorar nuestra técnica y sobre todo a no tener que estar atento de nada más que de el ejercicio que estamos realizando. Además, el podernos mover con más libertad nos puede permitir tener mayor probabilidad de hacernos daño si se diera el Caso de una caída, ya ue al tener las manos libres podemos echarlas al suelo sin problema.

La mejor parte de este brazalete es una bolsa adicional para guardar sus Airpods, la llave del auto o artículos preciosos y otros dispositivos inteligentes cuando se desplaza para hacer ejercicio. No necesita preocuparse por perderlo durante sus entrenamientos.

La funda para teléfono celular de este brazalete está diseñada para llevar la mayoría de los teléfonos inteligentes de tamaño reciente, incluidos iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 Pro ,iPhone 13 mini,iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro Max, XR, XS Max, XR, 8 Plus, 7 Plus , 6s Plus, 6 Plus, Samsung Galaxy S20 S10 +, S10, S9 +, S9, S8 +, S8, S7 Edge, S6 edge más A10 A60 A50, Huawei Mate P10 P20 P30 Pro P30 P40 Lite Mate 20 ect.

El filtro de protección de PVC transparente HD garantiza la sensibilidad al origen, disfrute del uso completo de su teléfono a través de la cubierta protectora de la pantalla en el brazalete con compatibilidad totalmente táctil, responda llamadas fácilmente, administre su lista de reproducción o active su cronómetro sin quitar el teléfono.

Brazalete ajustable con velcro de amplio rango con dos tamaños de sujeción que admite cualquier perímetro de brazo de 8" a 18" para proteger y estabilizar el dispositivo sin resbalar ni contraer durante sus actividades en interiores o exteriores.

El brazalete para correr Phone es ideal para gimnasio, entrenamientos de alta intensidad, ejercicio extremo, fitness, yoga, caminatas casuales o actividades al aire libre como correr, andar en bicicleta, caminar, pescar, andar en canoa, entrenamiento cruzado, ocio diario, etc. .

Con nuestra bolsa para correr puedes llevarte tus accesorios más importantes a casi cualquier lugar. Ya sea para correr, entrenar, trotar, hacer senderismo, montar en bicicleta o hacer ejercicio.

El revestimiento interior hace que el material sea 100% impermeable.

El contenido está bien protegido del sudor y la lluvia. Todos los teléfonos inteligentes comunes se pueden guardar cómodamente en el compartimento principal. El pequeño compartimento es ideal para llaves, efectivo, tarjetas de débito y crédito. Por lo tanto, todo se mantiene perfectamente separado entre sí y no hay arañazos antiestéticos en la pantalla. La llave se puede enganchar para que esté especialmente bien protegida contra pérdidas.

En la parte trasera hay una pequeña salida para el cable de los auriculares. El cinturón elástico se puede ajustar continuamente y se adapta a una circunferencia de cintura de 65-110 cm.

Las dos tiras reflectantes a lo largo de la cremallera garantizan una mayor visibilidad y seguridad al anochecer y por la noche.