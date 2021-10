Los 10 mejores cargadores inalámbricos para móvil del 2021

En este artículo queremos mostrarte un listado de los cargadores inalámbricos mejor valorados y más vendidos en Amazon. Sin embargo, es importante que sepas, antes de continuar leyendo este artículo, que los cargadores inalámbricos no prescinden del todo de cables. Si bien no disponen de uno que vaya del teléfono al cargador, sí que tienen uno que va desde el adaptador hasta la base desde la que se carga el teléfono. La ventaja principal de estos es que podrás olvidarte de tener varios cargadores, con un solo cable podrás cargar todo tipo de teléfonos. También podrás olvidarte de la incomodidad de cargar el móvil cuando tienes las luces apagadas y no encuentres el cargador. Estos cargadores inalámbricos son muy cómodos y funcionales. Lo más importante a la hora de decantarte por uno u otro es que tengas en cuenta la velocidad de carga.

Generalmente, su precio irá en consonancia con el tiempo de carga necesario del mismo. Esta característica es muy importante, ya que marca la diferencia cuando se te acaba la batería y necesitas utilizar tu teléfono de forma urgente. Ahora sí, te dejamos con los 10 mejores cargadores inalámbricos de Amazon:

Este cargador universal tiene una gran ventaja respecto a su competencia, y es que es altamente compatible con el resto de modelos de la competencia. Tiene un diseño que lo hace perfecto para utilizar con AirsPods, ya que su tamaño encaja perfectamente con el área de carga. Además, está pensado para que lo utilices durante la noche, ya que sus luces de carga se encenderán solo al principio.

Este cargador tiene una velocidad de carga tres veces superior a la del resto de cargadores. Puede cargar tu dispositivo en tan solo 45 segundos. Sus luces están muy cuidadas para que se adapten a las condiciones necesarias. Así, se regula de manera que puede ser más tenue o más potente. Su diseño es muy compacto y cuenta con una almohadilla para evitar que el contacto con el dispositivo sea inestable.

Este modelo de cargador inalámbrico utiliza una combinación de bobinas dobles de alta calidad, lo que hace que su velocidad de carga sea dos veces mayor que la del resto de dispositivos de su competencia. Son compatibles con un gran número de modelos de móviles y pueden cargar el dispositivo con una distancia de 3 a 8 milímetros, lo que quiere decir que no será necesario que le quites la funda a tu teléfono móvil.

Este modelo de INIU contiene el primer indicador inteligente autoadaptativo en un cargador inalámbrico de la historia. Lo que quiere decir que no solo se adapta, si no que su luz se fija de manera más tenue o fuerte a medida que varían las condiciones ambientales. Contiene un ventilador silencioso que evita sobrecargas en el dispositivo móvil. Además, gracias a sus 10 W de carga media, este cargador inalámbrico es cargar de cargar tu dispositivo hasta en 45 menos que el resto de modelos.

De este modelo, lo más destacable son sus cuatro modelos de carga. Con este teléfono podrás cargar tu dispositivo de 15W, 10W, 7.5W y 5W. En este modelo de cargador inalámbrico no existe una luz que te indique si su carga es mayor o menor, sin embargo, cuando el teléfono haya alcanzado su tope de carga dejará de funcionar para evitar dañar tu dispositivo móvil. Su carcasa está compuesta por vidrio y metal lo que lo convierte en un diseño muy atractivo y fácil de usar.

En este caso, el modelo de cargador inalámbrico de Wonsiadary es muy valorado por su multifunción. En este sentido, con tan solo un aparato, podrás recargar tu reloj Apple, tus AirPods y tu iPhone (además de todos los demás teléfonos con capacidad Qi). Tienes la posibilidad de cargar tu teléfono móvil sin necesidad de quitarle la funda, siempre que el grosor de esta sea inferior a 5 mm. Además tiene una protección contra cortocircuitos, sobrecalentamientos y sobrecargas.

Con este modelo de cargador inalámbrico podrás saber exactamente el grado de carga de tu teléfono móvil gracias a sus luces indicadoras. Tiene integrado un sistema que evita las sobrecargas del mismo y el sobrecalentamiento. Puede cargar tu teléfono de forma vertical u horizontal y podrás cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo.

Con este modelo de cargador inalámbrico podrás utilizar el antibloqueo facial de tu teléfono móvil, además, podrás cargarlo horizontal y verticalmente. De esta manera, la carga será mucho más cómoda si necesitas utilizar tu teléfono mientras tanto. Puedes utilizar el desbloqueo fácil de tu teléfono y ha incorporado un sistema de luces LED que se apaga tan solo 16 segundos después de que tu dispositivo deje de cargarse.

Puedes utilizar este cargador de WATOE para recargar hasta 3 dispositivos a la vez. Podrás ahorrar costos y tiempo, a que la estación de carga Qi es más veloz que la media de cargadores inalámbricos. Contiene un control de carga que evita el sobrecalentamiento del teléfono móvil y utiliza una tecnóloga de control avanzada. Su luz roja indica que el teléfono está en modo espera mientas que la luz azul indicará que el teléfono está cargado por completo.

En esta ocasión, lo que más valoran los usuarios de este cargador inalámbrico es su velocidad de carga. Puede cargar rápidamente dispositivos de alta eficiencia y está habilitado para móviles como iPhone XS, XS MAX, XR, X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Samsung Galaxy S9 /S8 /S7 /S6 /S6 Edge /Note 5 /Note 8, Google Nexus 4 /5 /6 /7, Nokia Lumia 920 /928 /1520, Sony Xperia Z4V/Z3V, etc. Tiene multiprotecciones contra la sobrecarga y sobretensión y previene los posibles daños a la batería o el mismo cargador.

