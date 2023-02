El fijador de cejas de Freshly sin duda te va a enamorar, marca tu mirada de forma natural en tan solo un paso

Aunque de normal las personas solemos fijarnos más en otras partes de la cara como los ojos o la boca, las cejas es un componente del rostro que puede hacer que nuestra expresión se vea de forma totalmente distinta. Por ejemplo si nuestras cejas están caídas por las zonas laterales aportará una sensación de tristeza a nuestra mirada aunque no sea la realidad.

Por otro lado si nuestras cejas tienen una forma armónica pero no están completas y padecen de pequeñas calvas en algunas zonas, hará que se vean desiguales quitándole simetría al rostro, y la simetría es unos de los factores más importantes en el ser humano para ver belleza. Lo simétrico nos parece agradable y atractivo independientemente de los gustos, está en nuestro ADN ya que a pesar de que la belleza es un concepto cultural que cambia de una cultura a otra y de una época a otra, la simetría coincide en todas ellas.

Gracias al fijador de cejas de Freshly, el cual está disponible en tres tonos diferentes (transparente, claro y oscuro) conseguiremos solucionar estos problemillas ya que no solo aportará unas cejas más uniformes de forma natural sino que también las peinará y fijará. Cuando las peinamos hacia arriba ayudamos a abrir la mirada y a intensificarla, con el resultado de un rostro más armonioso.

Comprar Gel fijador de cejas voluminizador en Freshly cosmetics por 15 euros.

Este producto es super duradero, puedes salir de fiesta o hasta ir a correr que independientemente del sudor u otros agentes, tus cejas se encontrarán perfectas hasta que vuelvas a casa. El sueño de muchas hecho realidad con tan solo un producto, hasta para aquellas personas que no saben cómo arreglar sus cejas (cubrir huequitos o peinarlas apropiadamente) conseguirán embellecerlas fácilmente.Es el aliado inseparable de todas las personas que quieren controlar unas cejas rebeldes y fijarlas durante todo el día sin aportar volumen artificial. Su acabado no apelmaza las cejas, no aporta brillo y encima no deja residuos.

Olvídate de estar media hora con mil cosméticos intentado tener las cejas que deseas y acabando por obtener un resultado poco natural con el fijador de cejas de Freshly. Si te has replanteado hacerte una micropigmentación o microblading pero tienes miedo a no obtener los resultados deseados (ya que en las redes sociales se ve muy bonito pero a la hora de la verdad puede notarse, sobre todo a la luz del día) prueba el fijador de Freshly, te aseguramos que se te quitará la idea de meterte en ese berenjenal permanente y caro que tan famoso se ha vuelto últimamente.

Esta marca es vegana y cruelty free, el gel fijador de Freshly tiene un 99,8% de ingredientes naturales los cuales te ayudarán a estimular el crecimiento aportando hidratación y brillo a los pelitos de tu ceja, además aportará fuerza a la fibra capilar para evitar caídas. Si tus cejas están débiles y dañadas este es el producto que mereces, embellécelas a la vez de cuidarlas en profundidad. Convierte al gran olvidado de tu rostro en un arma de seducción con el fijador de cejas de Freshly.