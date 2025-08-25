Este es el cepillo de dientes eléctrico de Oral-B rebajado que hace que cada cepillado sea más eficaz y suave

Un cepillo de dientes eléctrico puede parecer un simple cambio, pero la diferencia se nota desde el primer uso. Con el Oral-B iO 2 no sólo ganas en comodidad, también en eficacia. Elimina más placa que un cepillo manual y lo hace de forma cuidadosa con tus encías, gracias a su tecnología iO.

Además, este modelo está pensado para que la transición a lo eléctrico sea fácil incluso para quien nunca lo ha probado antes. Con un solo botón de control, un funcionamiento silencioso y una batería que aguanta varios días, se evita cualquier excusa para dejarlo en el cajón. Además, ahora tiene un descuento del 31% en Amazon.

Lo mejor del Oral-B iO 2

Limpieza hasta un 100% más eficaz que con un cepillo manual, gracias a su tecnología iO.

que con un cepillo manual, gracias a su tecnología iO. Protección real de las encías : sensor de presión automático que reduce la velocidad y avisa con luz roja si aprietas demasiado.

: sensor de presión automático que reduce la velocidad y avisa con luz roja si aprietas demasiado. Tres modos de intensidad : extrasuave, suave y diaria, para ajustar según la sensibilidad de cada día.

: extrasuave, suave y diaria, para ajustar según la sensibilidad de cada día. Temporizador de 2 minutos con avisos cada 30 segundos, siguiendo la recomendación de los dentistas.

con avisos cada 30 segundos, siguiendo la recomendación de los dentistas. Cabezal redondo Oral-B, capaz de llegar a zonas donde los cepillos rectangulares no alcanzan.

capaz de llegar a zonas donde los cepillos rectangulares no alcanzan. Batería de larga duración con indicador de carga baja para no quedarte a medias.

Comprar en Amazon por 49,95€ (antes 71,90€)

¿Por qué merece la pena este modelo?

Oral-B iO 2

Porque resuelve dos problemas habituales: la falta de limpieza profunda y el exceso de presión al cepillarse. Mientras otros modelos eléctricos pueden resultar algo bruscos, el iO 2 combina potencia y suavidad de forma automática. No hace falta estar pendiente, si aprietas demasiado, baja la velocidad y te avisa. Y, a diferencia de los manuales, su temporizador marca el tiempo justo para no quedarse corto ni alargar de más el cepillado.

Para quién es perfecto

El Oral-B iO 2 encaja con cualquiera que quiera dar un salto de calidad en su higiene bucal. Es fácil de usar, práctico para el día a día y aporta una sensación de limpieza que un cepillo manual no alcanza. También es una buena opción si tienes encías sensibles, ya que los modos extrasuave y el sensor de presión cuidan de ellas en cada cepillado.

Actualmente está con descuento del 31% en Amazon.

Comprar en Amazon por 49,95€ (antes 71,90€)

El Oral-B iO 2 es de esos cambios pequeños que se notan en el día a día. Dura días sin cargar y deja los dientes realmente limpios sin esfuerzo.