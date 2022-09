Olvida los tirones y el cabello partido con el cepillo de pelo más viral

Cuidar el cabello nunca ha sido una tarea fácil y menos si quieres tener un pelo sano, fuerte y bonito. Para completar esta difícil misión, es importante contar con un buen cepillo de pelo para que desenrede, evitando así que se te caiga más. Esto hará que tu melena luzca más y mantenga el cabello limpio más tiempo. Desde Amazon nos ofrecen el cepillo de pelo que está arrasando en el mercado y que ya cuenta con más de 16.000 valoraciones.

Está disponible en siete colores diferentes y es compatible con cualquier tipo de pelo, desde los ondulados hasta los más lisos.

Este cepillo desenredante orgánico cuenta con más de 2 años de desarrollo que han conseguido que sea incomparablemente más cómodo y efectivo de lo que es. Podrás eliminar sin problemas los enredos sin tirar del cabello y al mismo tiempo lo protegerás de cualquier otro dolor o daño. Está compuesto por paja bioplástica y es completamente reciclable. Es 100% vegano y tiene absolutamente 0% de pelo animal en sus cerdas.

Debido a su diseño ergonómico, el cepillo tiene un mango ligero y cómodo para crear una experiencia de cepillado relajante que no provoque daños ni puntas abiertas. Es adecuado para las diferentes texturas y longitudes de cabello, lo que hace que el desenredado sea más rápido y fácil para todos. También es ideal para mantener tus pelucas o incluso extensiones de cabello en perfectas condiciones.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"El mejor cepillo que he probado. Tengo el pelo enredadísimo siempre y no da nada de tirones, sufría muchísimo para desenredarlo en mojado después de la ducha y me tiraba como 10 minutos peinando mechón a mechón, se me rompía el pelo... un desastre. Este cepillo es una verdadera maravilla, no hace nada de daño y se desenreda en cero coma, en 30 segundos tenia el pelo perfecto, estoy super contenta. Además, es super flexible y se adapta perfectamente a la forma de la cabeza, comodísimo. Lo recomiendo 100%".

"Me ha sorprendido muchísimo este cepillo. Es ergonómico y flexible, se adapta perfectamente a la cabeza. Es una sesión de masajito cada vez que me cepillo el pelo. Por un lado, la forma un poco convexa del cepillo hace que "abrace" la cabeza. Es la primera vez que para hacerme un recogido, puedo abarcar mucho más cabello de una sola vez. Así que para peinar es fabuloso".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.