Civitatis llega más fuerte que nunca con sus nuevos tours distribuidos por todo el mundo ¿Quieres conocerlos?

Viajar ofrece una amplia gama de beneficios que van mucho más allá del simple placer de conocer nuevos lugares. En primer lugar, amplía la perspectiva del mundo: al salir de tu entorno cotidiano y entrar en contacto con otras culturas, formas de vida, idiomas y tradiciones, desarrollas una comprensión más profunda y empática del ser humano. Esta apertura mental fomenta la tolerancia, rompe prejuicios y enriquece tu visión personal y profesional. Además, viajar estimula la creatividad, ya que enfrentarte a lo desconocido activa nuevas formas de pensar y resolver problemas.

Brasil

En uno de los lugares más animados del mundo se encuentran una gran cantidad de entretenimientos para todos los turistas dando igual a qué lugar decidas ir del país. En este caso uno de los tours más interesantes es la excursión a São João Batista, Nova Trento y Brusque, donde podrás explorar la historia de colonización europea en el sur de Brasil.

Una vez terminado podréis animar vuestra noche con un tour nocturno con cena incluida que termina con la visita al famoso Cristo Luz. Y si no has tenido suficiente al día siguiente puedes elegir hacer senderismo por Matadeiro, Lagoinha do Leste y el Morro da Coroa y recorrer una de las zonas más salvajes del sur de la isla de Santa Catarino, o por el Parque Natural Lagoinha do Leste y descubrir la belleza de Florianópolis.

China

Nos trasladamos ahora al otro lado del mundo, a China, concretamente en Taiwán, Civitatis te ofrece dos experiencias únicas que no te puedes perder si viajas a esta ciudad maravillosa y poco transitada por el turismo.

La primera experiencia es la excursión al parque de Yehliu, Jiufen y Shifen. Comenzando desde Taipéi descubriréis tres de los tesoros más preciados de Taiwán: el Parque Geológico de Yehliu, el pintoresco pueblo minero de Jiufen y la sorprendente cascada de Shifen. Tres lugares con los que conectar con la naturaleza y la historia rural china que no puedes dejar escapar.

La segunda es la entrada a la Ópera en el teatro TaipeiEYE, donde te adentrarás en el colorido mundo de las artes escénicas tradicionales taiwanesas. Te espera una increíble combinación de ópera ancestral, deslumbrantes vestuarios, artes marciales y música en vivo.

Dominica

Desde China nos vamos ahora a uno de los países del Caribe, Dominica, un país cuya capital es Roseau, que alberga dos experiencias espectaculares donde parecerá que te adentras a una auténtica selva y tendrás la oportunidad de conectar con todo lo que rodea de una manera única.

En Roseau podrás realizar un paseo en barco por Indian River, donde conocerás el Parque Nacional Cabrits y visitar el Fuerte Shirley, además, te enamorarás de las vistas de las bahías Prince Rupert y Douglas. En segundo lugar, tienes la oportunidad de realizar una excursión a Titou Gorge, donde la atracción principal son los increíbles saltos de agua y termas que encontrarás durante tu visita a las cascadas de Trafalgar y Wotten Waven.

Argentina

Volvemos al continente sudamericano para mostrarte una de las experiencias más radicales e increíbles del mundo. En la provincia de San Juan tienes la gran oportunidad de cruzar los Andes a caballo durante 8 días completos.

¿Te imaginas lo que es cruzar los Andes a caballo? En esta excursión de 8 días atravesarás la cordillera experimentando altitudes y múltiples retos. ¡Una actividad solo apta para amantes de la aventura!

Canadá

Todo el mundo que va a Canadá, específicamente a Toronto, piensa en una sola cosa, y esa es visitar las Cataratas del Niágara y observa su impresionante geología junto a la naturaleza que las rodea.

Ahora gracias a Civitatis le puedes poner la guinda al pastel con esta excursión a esta maravilla natural que no te puedes perder, pero, además, tendrás la oportunidad de visitar las principales atracciones de Toronto como son, la noria SkyWheel y asistir a su famoso espectáculo nocturno.

Francia

En un país tan elegante como este, un rinconcito como es El Valle de Loira, tiene en Tours dos de los tours más entretenidos de la zona. Donde mezclarás historia y gastronomía a partes iguales y que, además, gozarás de paisajes de cuento auténticos.

Castillos y vinos protagonizan una excursión a Chinon, una de las localidades más bonitas del valle del Loira, donde visitarás dos de las mejores bodegas de la región. Y por si fuera poco, tienes la oportunidad de realizar también una excursión al castillo de Chenonceau donde entrarás a una de las fortalezas más impresionantes del Valle del Loira. Pasearás por sus jardines renacentistas y conocerás las antiguas dependencias de Diana de Poitiers y Catalina de Médici.

España

Si no quieres salir de España, Civitatis te ofrece dos tours nuevos tanto por Jaén como por Córdoba que te enamorarán por su belleza y tradición.

Si quieres visitar en exclusiva los Patios de Córdoba, en este tour privado verás uno de los espectáculos más bonitos de la ciudad con un guía solo personal de grupo, que os desvelará los secretos de esta antigua tradición.

Otro recorrido que seguro te dejara impresionado es la visita a la ermita de Jesús del Llano y Camarín Barroco, donde descubrirás uno de los grandes tesoros barrocos de Jaén, además, te enamorarás del templo de Baños de la Encina.

Catar

En uno de los países que más desarrollados del mundo, la ciudad de Doha es un paraíso terrenal con edificaciones que parecen sacadas del futuro.

En esta ocasión, tendrás la oportunidad de realizar un tour privado por el norte de Catar, descubriendo joyas como Al Khor, la Isla Púrpura, una granja tradicional y las emblemáticas Torres Barzan con las que quedarás boquiabierto.

Colombia

No importa si tu estancia es en Bogotá o Medellín, o si vas a realizar un viaje en el que visites ambas ciudades del país, Civitatis tiene para ti dos experiencias únicas que te marcarán toda la vida.

La primera se puede realizar en Bogotá, donde conocerás el alma de la música latina a través del movimiento gracias a una clase de baile que te llevará a descubrir los ritmos más animados del Caribe y América Latina mientras te sumerges en su esencia cultural.

La segunda experiencia, ya en Medellín, tendrás la oportunidad de sentir la emoción de disfrutar de un vuelo en parapente sobre el majestuoso Valle de Aburrá. Esta aventura te permitirá contemplar Medellín a vista de pájaro mientras surcas los cielos de San Félix.

Estado Unidos

Si viajas a Estados Unidos, pero Nueva York se te hace un destino muy turístico y buscas algo diferente, en ciudad como Denver, San Francisco o Seattle podrás encontrar lo que necesitas, en cada lugar puedes disfrutar de experiencias únicas que solo te ofrece Civitatis.

Si te hospedas en Denver o Seattle y eres un fanático del deporte no te puedes perder un encuentro de los Colorado Rockies, o de los Seattle Mariners, reserva las entradas para la MLB y disfruta de un buen partido de Béisbol. ¡No hay nada más americano que esto!

Por otro lado, si prefieres realizar visitas más turísticas e interesantes y estas en San Francisco, tienes la oportunidad de realizar un combo perfecto con la visita con audioguía a la legendaria prisión de Alcatraz y Fisherman’s Wharf, todo esto con entrada incluida al SkyStar Wheel.