¿Cómo enfriar rápido las bebidas en verano? ¡Tenemos la solución!

Cuantas veces nos habrá pasado que presentan unos amigos de forma inesperada en tu casa y no tienes bebidas frías, o no te ha dado tiempo a enfriarlas aún habiendo organizado la cena, o que en el último momento vas al super y no quedan bebidas frías y no te da tiempo a enfriarlas...Nos ha pasado a todos alguna vez en nuestras vidas y este enfriador de bebidas "Cooper Cooler" es la solución.

Ten la cerveza helada o un vino o refresco frío en un momento, especialmente ahora en verano, cuando con el calor lo único que quieres es refrescarte, tan solo tardarás unos minutos en conseguir la temperatura perfecta y tanto tu como tus invitados lo agradeceréis enormemente.