¿Aún no conoces el colchón viscoelástico que está revolucionando los hogares?: Ahora tiene un 30% de descuento

Tener un buen colchón es muy importante para rendir bien en los estudios, trabajo, deporte y muchos otros aspectos de nuestra vida. Sin duda, los colchones viscoelásticos son la mejor opción, ya que son muy cómodos. Proporcionan una gran firmeza y respeta los puntos de presión del cuerpo. El núcleo central es de espuma, mientras que la parte superior es de viscoelástica, lo que brinda una experiencia única.

Para tener un sueño reparador, es necesario que tengas en cuenta algunos factores. Como por ejemplo, los materiales con los que está confeccionado y que no sea demasiado duro, de lo contrario, no se adaptará bien a la forma de tu cuerpo. También debes fijarte en la transpirabilidad, para que esté libre de olores y no pases demasiado calor.

Sin embargo, estos suelen ser muy caros, ¡pero ahora llega una súper oferta apta para todos los bolsillos! El colchón de espuma viscoelástica con té verde de ZINUS ahora está disponible con un 30% de descuento.

Si buscas dormir bien y tener un descanso reparador, entonces este es para ti. Este colchón de espuma viscoelástico Zinus está confeccionado con espuma viscoelástica de 7 zonas, junto con té verde y ActivCharcoal (un carbón que absorbe humedad). Todos estos materiales ayudan a aliviar presiones en distintas zonas del cuerpo y, por lo tanto, tendrás un buen descanso.

Sin duda, otro de los puntos fuertes es la espuma viscoelástica de 6,35 cm, la espuma suave de 5 cm que favorece la transpiración, y la espuma de refuerzo de base de 14 cm, que es de alta densidad y muy duradera. Las tres tecnologías se combinan en un único colchón para ser mucho más cómodo para las personas que duermen boca arriba y o para aquellas de poco peso o de peso medio.

La espuma de alta calidad tiene el certificado OEKO-TEX, que confirma su gran resistencia y buen rendimiento. Tiene unas medidas de 135 cm x 190 cm y llega a soportar un peso máximo de 227 kg.

Disponen de una tecnología que les permite encoger el colchón hasta que entre en una caja, por lo que solo tendrás que desembalarlo y desenrollarlo. Durante las siguientes 72 horas, este recuperará la forma original y estará listo para ser usado. ¡Y no solo eso! Incluye una garantía limitada de 10 años.