7 estores enrollables de Leroy Merlin inmejorables en relación calidad-precio

En Leroy Merlin podrás encontrar una gran cantidad de estores súper prácticos y bonitos para dar un toque personal y cuidado a cada una de las estancias de tu hogar. Son una opción económica y muy funcional para colocar desde la cocina hasta el salón, las habitaciones o los baños. Además, este tipo de cortina tiene la ventaja de que se fabrica en múltiples materiales y puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. No ocupan nada de espacio, y son ideales para viviendas nuevas o decoraciones modernas, ya que sus diseños son perfectos para renovar cualquier espacio, y dar un aire nuevo a cada una de las estancias de tu hogar. Por no hablar de la de tiempo que ahorrarás en la limpieza de estos. Ya no es necesario que los descuelgues, o que los metas en la lavadora, como ocurría con las cortinas de antes. Los estores, pueden lavarse solo con una esponja, agua y jabón. Por supuesto, olvídate de la incómoda plancha para que queden estirados y perfectos. Muchos de estos modelos de estores son enrollables y no ocupan nada de espacio y son muy sencillos de instalar. De la misma manera, gracias a los diferentes materiales –más opacos o translucidos- podrás escoger la cantidad de luz que quieres que penetre en la estancia, conformando así diferentes ambientes en la habitación. De la misma manera que, si lo que deseas es obtener más privacidad, puedes colocar incluso, estores dobles. Existen multitud de opciones, todas ellas muy válidas e ideales para tu hogar. Con esta selección de los 5 mejores estores enrollables de Leroy Merlin, queremos ayudarte a escoger el que mejor se adapte a tus necesidades.

Este modelo de estor de Leroy Merlin es una buena opción si estás buscando un estor enrollable translúcido. Está conformado por poliéster y nailon, lo que aporta a todas las habitaciones de tu hogar, un ambiente más cogedor y cálido. Este estor enrollabl puede colocarse en todas las estancias de la casa: en habitaciones, baños, comedor, dormitorios e incluso terrazas. Es un tipo de estor muy versátil para vestir cualquiera de tus ventanas. Su acabado liso y su díselo cuidado no pasará desapercibido y es siempre una apuesta segura en la decoración de tu hogar. Deja pasar la luz levemente, al ser translucido y crea un ambiente muy agradable. Sin embargo, es perfecto para mantener la intimidad de tu hogar ya que impide que se pueda ver a través de él. Incorpora soportes, un tubo de aluminio, un sistema de seguridad para niños y cadena. Su mecanismo puede colocarse a la izquierda o a la derecha. Puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo y su instalación es muy sencilla. Puede colocarse en el techo o en la pared. Su mantenimiento es muy sencillo.

Con este estor de Leroy Merlin darás a tu hogar un toque de naturaleza. Además, es una prenda muy versátil para vestir tus ventanas. Su acabado sencillo y natural no pasará desapercibido, y es siempre una apuesta segura en materia de decoración. Favorece la protección solar, gracias a su diseño, y suaviza la luz que proviene del exterior, creando así un ambiente muy agradable en cualquier estancia. Está especialmente indicado para su uso interior. Es de muy fácil instalación y limpieza, ya que puede mantenerse como el primer día utilizando solo un paño húmedo. Este estor incorpora una barra de lastrado de bambú, tornillos, cadena y un sistema de seguridad para niños.

Si lo que estás buscando es un estor ideal para la habitación de los más pequeños, has encontrado el tuyo. Con este estor enrollable infantil semitranslúcido de poliéster y algodón darás a las estancias de los peques una apariencia mucho más acogedora. Al dejar pasar la luz de manera parcial, crea un ambiente muy agradable. Se trata de una prenda versátil que no pasa desapercibida y puede vestir las ventanas y tus estancias gracias a su estampado infantil. Es una apuesta segura en materia de decoración. Es de fácil mantenimiento, se puede limpiar con un paño húmedo, y de fácil instalación.

Este estor enrollable screen translúcido transmite mucha calma y una apariencia muy acogedora a todas y cada una de las estancias de tu hogar. Está formado por PVC y es un estor enrollable ideal para la cocina, el baño, el comedor y los dormitorios. Con él, podrás vestir las ventanas y tus estancias y no tendrás ningún problema a la hora de combinar con otros estilos. Este estor queda bien en cualquier tiempo de decoración, ya que su acabado sencillo y minimalista siempre es una apuesta segura. Su tejido screen aporta un gran ahorro energético y deja pasar la luz del exterior y aísla a la estancia del frio y del calor. Incorpora un tubo de aluminio, cadena y sistema de seguridad para niños y soportes. . Es de fácil instalación a techo o pared y fácil mantenimiento ya que se puede limpiar con agua y jabón.

El estor Noche&día es un bestseller en materia de estores enrollables. Se trata de una prenda que combina fácilmente con cualquiera de las estancias de la casa. No tendrás que volverte loco pensando qué colores o qué tipo de decoración le irá mejor a este modelo de estor. Es enrollable, de poliéster y da a las estancias una apariencia muy acogedora. Cuenta con un tejido de franjas horizontales opacas y traslúcidas, que se pueden superponer o dejan alternativas, para jugar con la diferente cantidad de luz que se permite entrar en la habitación según el momento del día. Esta creado para colocarse en el lado derecho. Es de fácil instalación a techo o pared y fácil limpieza ya que puede limpiarse con un paño húmedo.

Este estor enrollable vuelve a colarse en la lista como uno de los más vendidos, sencillos y prácticos de utilizar, de todos los estores del catálogo de Leroy Merlin. En esta ocasión, lo hace en la medida superior, pero sus características son las mismas. Está conformado por PVC y es translucido, lo que da a las estancias una apariencia más acogedora. Se trata de un estor enrollable para la cocina, el comedor, el baño y los dormitorios. Gracias a su tejido, favorece la protección solar y permite un gran ahorro energético, a la vez, aisla la estancia del frío y del calor. Los estores screen son hipoalergénicos, ignífugos y muy resistentes. Este estor incorpora tubo de aluminio, soportes, cadena y sistema de seguridad para niños. Puede colocarse a la derecha o a la izquierda. Es de fácil instalación a techo o pared y fácil mantenimiento ya que se puede limpiar con agua y jabón.

De nuevo, un estor enrollable cuyo material estrella es el PVC y el poliéster. De manera, que da un aire más acogedor a las estancias del hogar. Es un estor muy versátil, sencillo y minimalista. Su tejido screen favorece la protección solar y permite el ahorro de energía dejando pasar la luz del exterior. Se coloca en el lado derecho y es de fácil. Se puede limpiar con un paño húmedo.

