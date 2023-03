Cocina tus platos de siempre con menos grasa: ¡llévate esta freidora de aire con un 42% de descuento!

¿La freidora de aire todavía no se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en tu cocina? Desde luego que razones no te faltan para incorporar a tu rutina este dispositivo tan beneficioso para ti y para tu salud. Su característica más sobresaliente es que permite cocinar sin aceite o solo con una pequeña cantidad, en función de la receta. Esto, como no puede ser de otra manera, reduce significativamente la cantidad de grasa y la ingesta calórica.

¡Podrás cocinar tus platos favoritos más a menudo sin pensar en que tienen demasiada grasa! Funcionan, a nivel interno, de forma similar a un horno. El aire caliente circula por su interior a la temperatura que elijas y los alimentos quedan completamente dorados y crujientes. No notarás la diferencia y además podrás ajustar en todo momento la freidora de aire a tus gustos y necesidades.

¿Necesitas más motivos para hacerte con uno de estos dispositivos? ¡Otro de ellos es su precio! La freidora de aire AEG AF6-1-4ST puede ser tuya con un 42% de descuento por tiempo limitado. ¡Ahorra casi 80€ en la compra de tu nuevo electrodoméstico favorito!

Comprar en Amazon por (189) 109,99€

La freidora de aire AEG AF6-1-4ST tiene una capacidad de 3,5 litros que permite cocinar varias raciones de un mismo plato en un tiempo reducido. A nivel exterior, presenta un diseño de acero inoxidable con una pantalla negra LED con display táctil. Es mucho más limpia, cómoda y, sobre todo, te permitirá ajustar cualquier parámetro de manera más rápida.

Con respecto a sus prestaciones, incluye ocho programas preestablecidos para cocinar aquellas recetas más habituales. Por ejemplo, si quieres preparar patatas fritas, pollo o pescado, entre otros platos, solo necesitas seleccionar el modo correspondiente. La air fryer ajustará por ti el tiempo y la temperatura que considera adecuados para esa receta en cuestión.

Sin embargo, también puedes optar por tener el control absoluto de tus elaboraciones y seleccionar de forma manual la temperatura —hasta 180 grados— y el tiempo —entre 1 y 60 minutos—. En ambos casos conseguirás un resultado dorado y crujiente.

Comprar en Amazon por (189) 109,99€

El aire caliente circula por el interior de esta freidora de aire AEG, así que los alimentos se cocinan perfectamente desde todos los ángulos. Al terminar el cocinado, la limpieza será de lo más sencilla. El cesto interior es extraíble y se puede introducir en el lavavajillas para una limpieza profunda.

¡Consigue ahora el dispositivo de moda por un precio que no podrás dejar escapar!

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.