Prepara recetas más saludables con esta freidora de aire de Taurus ¡casi a la mitad de precio!

Las freidoras de aire, también conocidas como freidoras sin aceite o airfryers, se han puesto muy de moda en los últimos meses. Incluso apuntan a convertirse en uno de esos dispositivos imprescindibles en cualquier cocina. Y no es para menos, pues permiten preparar recetas tradicionales sin aceite y, por ende, con una ingesta calórica mucho menor.

Estos dispositivos funcionan gracias a un sistema de circulación de aire caliente, que es el responsable de garantizar una perfecta cocción de los alimentos. Algunos no necesitan nada de aceite, mientras que otros solo requieren de unas gotitas, pero en cualquier caso se reduce mucho el consumo con respecto a las formas de cocinar más tradicionales. Y, por supuesto, ¡el resultado está de lo más delicioso!

Si todavía no has probado los beneficios de la airfryer y quieres lanzarte a este mundo, del que ya no podrás salir, ¡estás de suerte! La freidora de aire AF1701D de Taurus, con una capacidad de 5,5 litros, hoy está disponible en Amazon con un 47% de descuento.

La freidora de aire AF1701D de Taurus es uno de los modelos más completos por la relación entre su capacidad y su potencia. Por un lado, la capacidad de 5,5 litros permite cocinar para un gran número de personas, lo que hace que esta air fryer sea perfecta para comidas y cenas más multitudinarias.

Por otro lado, también conseguirás resultados perfectos en muy poco tiempo. Este dispositivo ofrece hasta 1700 vatios de potencia para preparar cualquier plato de manera rápida.

Puedes utilizar la freidora de aire para cocinar prácticamente cualquier alimento. Eso sí, incluye ocho programas predefinidos con el tiempo y la temperatura para preparar determinadas recetas: pizza, pescado, pollo, patatas, repostería, marisco, bacon y carne.

Sin embargo, también puedes preparar muchas otras o simplemente ajustar cualquier parámetro de forma manual. Incluye, además, un completo libro de recetas para esos días en los que necesitas un toque de imaginación extra.

Esta air fryer destaca también por ofrecer un uso fácil e intuitivo. Todos los ajustes se controlan a través de su pantalla digital táctil, con temporizador de hasta 60 minutos y una temperatura regulable de entre 80ºC y 200ºC. Además, incluye un avisador acústico que indica cuando la receta está terminada. En definitiva, máximas prestaciones a un precio inigualable.

