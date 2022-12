Ofertón en PcComponentes: La freidora sin aceite de Xiaomi que está arrasando, ¡por menos de 80 euros!

No hay duda de que las freidoras sin aceite se han vuelto muy populares en los últimos años, y no es para menos por todo lo que ofrecen. Sin embargo, es complicado encontrar una que tenga un buen precio y que, además, no deje nada que desear. Es el caso de la freidora sin aceite de Xiaomi, ahora con un descuento en PcComponentes que no vas a poder dejar escapar.

Esta freidora de aire caliente se caracteriza por tener una amplia capacidad de 3,5 litros y por tener integrados los asistentes de voz de Google y Alexa. Podrás dejar que tu freidora de aire cocine por ti alimentos de forma mucho más saludables, sin apenas utilizar aceite y, lo mejor de todo, sin que tú tengas que preocuparte por nada, solo por poner los alimentos en tu nueva freidora. Suena bien, ¿verdad? ¡Pues mejor suena su precio! Ahora tiene un 20% de descuento que hará que solo te cueste 79,98 euros, cuando normalmente tu precio roza los 100€.

Comprar en PcComponentes por (̶9̶9̶,̶9̶9̶€̶)̶ ̶ 79,98€

La freidora sin aceite de Xiaomi cocina de forma saludable, gracias a que es capaz de preparar los alimentos con hasta un 80% menos de aceite. Por supuesto que es mucho más sano comer los alimentos preparados en una freidora de aire caliente que en una convencional, pero no solo eso, sino que también reducirás tu ingesta de calorías en un 70-80%.

Esta freidora de aire cuenta con ocho programas de cocción diferentes, por lo que podrás configurarla según tus gustos y necesidades y, además, incorpora un función que no deja indiferente a nadie: a través de diferentes comandos de voz podrás manejarla, ya que es compatible con Google y Alexa: “OK Google, enciende la Air Fryer y caliéntala” ¡Y no tendrás que hacer nada más que echar los alimentos! Y no solo eso, sino que también la podrás controlar desde tu móvil a través de la App Xiaomi Home.

Con su potencia de 15000 W y su ajuste de temperatura que va desde los 40 hasta los 200 grados podrás preparar la comida de forma rápida, más sana y sin perder la calidad de los alimentos. Además, tiene una capacidad de 3,5 litros, por lo que podrás cocinar hasta para cuatro personas a la vez.

