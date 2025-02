Nos gusta que nos hablen de amor al oído: así son las historias que enamoran a 1 de cada 3 españoles

Dos años después de su lanzamiento en Audible.es, ‘Ghosting’, una historia de amor actual marcada por las tecnologías, es el título romántico preferido por los usuarios del servicio. Desde títulos que te harán creer de nuevo en el amor como ‘Historias Íntimas’ o ‘Room 27’ a historias no tan románticas como ‘La piel infiel’ o ‘Jodidísimas’: todas las formas de disfrutar del ‘Día del Amor’, disponibles en Audible.es.

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, con él, llega el dilema de siempre: ¿celebrar el amor o entretenerse con historias que desafían el romanticismo? Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad, ofrece una selección de títulos para todos los estados sentimentales, desde las más apasionadas historias hasta relatos que exploran las complejidades de las relaciones modernas.

Todos amamos, de un modo u otro. Y todas esas formas de amor tienen cabida en Audible. De hecho, precisamente el género romántico es uno de los preferidos de los españoles: El 31% elige las historias románticas como sus preferidas cuando se trata de escuchar, según el último estudio Audible Compass de Verian sobre los hábitos de consumo de entretenimiento en audio. O lo que es lo mismo, nos gusta que nos hablen de amor al oído. Ahora, imaginémonos escuchándolas en solitario, mientras vamos hacia el trabajo, paseamos a nuestro perro (el amor hacia ellos también cuenta) o cocinando en casa, viéndonos como protagonistas de ellas. O, por qué no, disfrutar de estos grandes romances con nuestra pareja, rememorando y recordando por qué queremos pasar el resto de nuestra vida a su lado. ¿Suena atractivo, verdad?

Pero, ¿qué tipo de historias nos gustan? Como a la hora de amar, también somos ‘variados’: de las grandes historias de amor, a las parejas más célebres; de los amores anónimos, modernos y tecnológicos, a las leyendas que todos conocemos. La mejor muestra de todo ello se puede encontrar en el catálogo de títulos. En él, hay un título que ha conseguido llevar sus ‘amores modernos y tecnológicos’ a situarse entre los favoritos de sus usuarios. Hablamos de ‘Ghosting’ de Rafael Barceló, Laura Márquez y Ramón Pardina, que desde su lanzamiento hace poco más de dos años en el servicio se ha asentado como uno de los más escuchados. El amor adolescente y juvenil, el más apasionado probablemente, tiene un buen exponente en ‘Room 27’ de Ariana Godoy. Pero también hay lugar para historias más clásicas y atemporales como ‘Historias Íntimas’ de Ángeles Oliva y Toña Medina; ‘Dos caminos y un destino’ de Blanca Miosi y ‘Canción de amor y muerte’ de Carmen Santos Sacristán.

¿Y para aquellos para los que San Valentín es uno más del santoral? Sí, para ellos también hay títulos. Porque, igual que hay amor, hay desamor. Y hay formas de entenderlo desde el humor, por ejemplo, como en ‘Jodidísimas’ deMaría Dueñas. O desde lo ‘prohibido’, desde el deseo irrefrenable que lleva a la infidelidad, como en ‘La piel infiel’ de Lara A. Serodio.

Para todas esas formas de vivir el próximo San Valentín, Audible trae una selección de títulos con los disfrutar en una fecha que, irremediablemente, marca la más o menos azarosa vida sentimental de los españoles.

Top 5 de títulos para enamorarte

‘Ghosting’ de Rafael Barceló, Laura Márquez y Ramón Pardina

Marcos nunca ha tenido mucha suerte en el amor. Bueno, eso es lo que diría él, pero la suerte no tiene nada que ver, la verdad es que Marcos es un poco lerdo con las chicas. Por eso sus amigos se ponen pesados para que se haga un perfil en tinder: cuantas más opciones, más posibilidades de éxito, por pura estadística.

Después de algunas citas desastrosas, Marcos ha hecho match con Julia. La química chateando es evidente y Marcos estaba convencido de que Julia es LA CHICA. Pero el destino quiere que Julia sufra un accidente mortal y es su fantasma quien se presenta a la cita.

Julia intentará ayudar a Marcos con sus citas de tinder. Hasta que no tengan éxito, Julia no podrá irse a donde sea que vayan los fantasmas después de cumplir con lo que les queda pendiente.

‘Room 27’ de Ariana Godoy

La temporada de béisbol ha comenzado y Zachary Wilson, en su último año de instituto, está en la cúspide de su vida. El béisbol es su pasión y su billete hacia un futuro prometedor. Sin embargo, un desgarro muscular durante un partido lo deja fuera de juego por meses, sumiéndolo en una oscuridad abrumadora.

En medio de su desesperación, encuentra un rayo de luz en una situación inesperada: la misteriosa paciente Sunny Smith en el hospital. Intrigado, comienza a visitarla regularmente, compartiendo con ella sus pensamientos más profundos y oscuros.

Esta peculiar conexión pronto se convertirá en un refugio para Zach, cambiando el curso de su vida de una manera que nunca imaginó.

‘Historias Íntimas’ de Ángeles Oliva y Toña Medina

Artistas, reyes, músicos, escritores o estrellas del pop que se han amado a lo largo de la Historia.

Pasiones, rupturas, infidelidad, amores platónicos e historias imposibles, que hicieron avanzar, destruir o brillar, a quienes las vivieron.

Entrevistas mezcladas con testimonios de voces expertas en cada personaje con escenas de ficción sobre sus vidas.

‘Dos caminos y un destino’ de Blanca Miosi

Maurice y Robert nacen el mismo día, a la misma hora y en el mismo hospital. Crecen como hermanos y se convierten en los mejores amigos.

Maurice es rico y Robert es hijo de alemanes inmigrantes que prestan servicio en casa de Maurice. Después de la secundaria los amigos se separan.

Uno ingresa a Harvard en Boston y el otro a la Universidad de California en Berkeley. Sus vidas toman caminos diferentes hasta que después de muchos años vuelven a encontrarse y sus historias se ven vinculadas por el nacimiento de un niño.

‘Canción de amor y muerte’ de Carmen Santos Sacristán

A veces, el amor y la muerte van de la mano. ¿Serías capaz de perdonar al hombre que te abandonó un cuarto de siglo atrás, cuando regresa a tu vida arrastrando en su estela una sucesión de muertes inexplicables? Irene jamás pensó que volvería a ver a Hugo, su gran amor de juventud, que la abandonó por una amiga común cuando los dos tenían veinte años. Sin embargo, ahí está él de pronto, un cuarto de siglo después, intacto su encanto de hombre rico y guapo.

Pero no regresa a su vida solo... Lo hace junto a los amigos del instituto, a los que se ha empeñado en reunir para el funeral de su esposa, víctima de un trágico accidente.

Cuando el grupo al completo le acompaña al Lago Maggiore para esparcir las cenizas de la difunta en el paisaje idílico del lago italiano, se desencadena una serie de muertes inexplicantes al tiempo que se avivan rescoldos de viejos amores y rencores.

Top 5 de títulos para (des)enamorarte

‘El día sin mañana’ de Lara A. Serodio

Marta es una chica gallega que vive en París cuando, un domingo cualquiera al amanecer, estalla la noticia: el mundo se acaba en 48 horas. Contaminación, pandemias, olas de calor, sequías... El planeta Tierra ha alcanzado un punto de no retorno. Perdida y confusa, Marta se lanza a la calle de manera atropellada.

Solo sabe que tiene que huir de la capital francesa. Pero los transportes no funcionan y las comunicaciones están fuera de servicio… Luis, otro emigrante gallego de vida solitaria, también recibe la noticia.

Cuando se topan el uno con el otro, está claro que no tienen nada en común, sin embargo, su primer impulso es el mismo: volver a sus orígenes, a su tierra gallega. Juntos, se enfrentan a un viaje a contrarreloj que se irá transformando… hasta hacerlos disfrutar las últimas horas de vida.

‘Las Parejas’ de Hause & Richman

‘Las Parejas’ es una antología de historias protagonizadas por el humor y las relaciones de pareja. Parejas enamoradas, despechadas, sensibles, irascibles, tiernas, educadoras o ácidas.

Diez historias escritas por autoras destacadas de la dramaturgia española actual e interpretadas por grandes actores del teatro español.

Pequeñas ficciones sonoras que te harán sonreír mientras te relatan distintos hitos y desastres de las relaciones de pareja.

‘La piel infiel’ de Lara A. Serodio

Emma parece llevar una vida tranquila y vive con Nico desde hace nueve años. Se siente cómoda en su zona de confort y no se hace preguntas para ignorar que los primeros síntomas de una gran crisis asoman tibiamente. Hasta que se cruza en su camino un hombre que lo hace tambalear todo: Alexis, doce años mayor que ella, atractivo, seductor, poco convencional y casado.

Él comienza a flirtear, ella acepta el reto, y se produce la combinación perfecta para que surja una relación imperfecta. La relación en la que se embarcan Emma y Alexis pronto los conduce por caminos peligrosos.

La satisfacción sexual, el desenfreno, y las sombras de una tragedia familiar reciente que atormentan a Alexis, hacen que ella pase sin darse cuenta al enganche emocional. En mitad de la tormenta, Emma tendrá que imaginar finales para su historia y elegir el mejor.

‘Jodidísimas’ de María Dueñas

Cinco almas jodidísimas se encuentran en una urbanización marbellí de lujo a medio construir, uno de tantos fraudes inmobiliarios de la costa española.

Están jodidísimas, sí, pero también dispuestas a hacer lo que sea por seguir luchando. Lo que sea. Hasta lo más jodidísimo. Una comedia descacharrante sobre mujeres, libertad y un crimen surrealista en la Marbella post crisis.

‘El Cuerpo del delito’ de Sophie Ellis y Darrell Brown

Una mujer desaparece de camino al trabajo. Condenan a un hombre por su asesinato. Pero este caso es distinto. Aunque la policía cree haber encontrado al culpable, faltan detalles clave de la acusación.

No se ha encontrado el cuerpo de la víctima y no hay testigos, confesión ni pruebas forenses: no se han hallado imágenes grabadas, ADN ni el arma del crimen. Los periodistas y productores de TV Darrell Brown y Sophie Ellis investigan el extraordinario caso de Suzanne Pilley, la mujer que desapareció de camino al trabajo en Edimburgo en 2010.

Dedicaron dos años a la investigación y hablaron con David Gilroy, declarado culpable de asesinar a Suzanne y deshacerse de su cuerpo. Está cumpliendo una condena a cadena perpetua en una cárcel escocesa.

A lo largo de la investigación, descubren información nueva que podría haber cambiado la opinión del jurado y se cuestionan aspectos del sistema judicial escocés que podrían haber resultado en el encarcelamiento de un hombre inocente.

