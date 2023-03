Probamos 6 productos de Amazon imprescindibles para organizar y decorar tu hogar

Si eres una persona ordenada, que cuida al máximo cada detalle y que le gusta disfrutar de una comodidad plena dentro de su hogar, esta selección de productos te encantará. Sabemos que elegir los elementos que van a formar parte de tu día a día es fundamental, tanto para mantenerlo decorado a tu gusto como para hacer más sencillas las tareas diarias. Además, hay tantas opciones disponibles que personalizar la casa con artículos funcionales y que encajen con tu carácter no debería ser difícil. Por eso, cuando Amazon nos envío estos para el hogar los probamos inmediatamente para descubrir sus beneficios.

Recibimos seis productos de hogar para utilizar en la cocina, en el baño o en cualquier habitación: una cortina de ducha estampada, un juego de funda nórdica, contenedores y recipientes de cristal para alimentos, un juego de toallas y una tabla de cortar de Bambú. Después de probarlos todos, comprobar su funcionalidad y lo bien que encajan en la decoración del hogar, queremos compartir sus ventajas contigo. ¡Descubre los elementos que facilitarán tu rutina diaria!

Esta cortina de ducha estampanda nos ha sorprendido por la calidad de la tela de políester. Además de tener un diseño discreto, que encaja perfectamente en la decoración de prácticamente cualquier baño, es muy suave al tacto. Cumple con una de las principales exigencias que le haríamos a uno de estos productos: que resbale el agua y no termine empapada. Y podemos decir que esta cortina de ducha tiene la calidad y la resistencia que promete, pues no cala el agua, no gotea ni tampoco queda el suelo del baño completamente empapado.

Tiene unas medidas de 180 x 200 centímetros para cubrir por completo la zona de la bañera y disfrutar de la máxima privacidad en uno de los momentos más relajantes del día. Otro de los aspectos que más nos han gustado de esta cortina de ducha es que las arandelas para colgar son de metal antioxidante. Además, tiene reforzada toda la parte superior y eso nos da una tranquilidad extra. Sus anillas no se rompen, tampoco se oxidan con la humedad y, en definitiva, es un producto que combina muy bien la calidad y el diseño exterior.

Este juego de cama incluye una funda de edredón con unas dimensiones de 260 x 220 centímetros, así como dos fundas para la almohada de 50 x 80 centímetros. No podemos negar que su diseño exterior es muy original y el que color verde, combinado con detalles en blanco, queda perfecto sobre cualquier cama. El aspecto que más destacamos de este producto, y quizá uno de los que más valoramos en cualquier funda nórdica, es su suavidad.

La tela de microfibra con la que está fabricada es extremadamente ligera, perfecta para cuando llega el buen tiempo, y sentir la suavidad en contacto con el cuerpo es una sensación de lo más agradable. Probamos a conciencia si es la típica funda que se mueve y que impide domrir bien, pero los lazos de las esquinas permiten anclarla perfectamente al colchón. Es una opción perfecta para disfrutar de un fantástico descanso.

Una de las cosas que más nos ha gustado de este juego de 8 contenedores de alimentos es su variedad de tamaños. Casi todos tienen capacidades diferentes, lo que nos resulta perfecto para guardar distintos tipos de alimentos y también para apilarlos todos juntos. Son muy robustos, resistentes y sus tapas cierran herméticamente.

Aunque ninguno de los contenedores es apto para introducir en el congelador, ni tampoco se puede verter líquido en ellos, sí que es perfecto para guardar pasta, frutos secos, arroz o cualquier otro alimento que se pueda conservar a temperatura ambiente. También son aptos para introducir en el lavavajillas y, en definitiva, hemos encontrado en ellos una fantástica manera de tener la comida organizada en la cocina.

A diferencia del modelo anterior, hemos comprobado que estos 10 recipientes de cristal sí son aptos para guardar en el congelador, en la nevera, incluso para calentar en el horno o en el microondas. Permiten guardar cualquier alimento para evitar desperdiciar comida, pero también son una fantástica opción para llevarlos al trabajo o de excursión. Uno de los puntos que más valoramos es su resistencia. Aunque pueden resultar algo pesados para transportar de un lugar a otro, lo cierto es que es una manera muy segura de llevar la comida. Aguantan perfectamente los pequeños golpes del día a día y el cierre hermético con lengüetas cumple perfectamente con su cometido. Además, utilizar cristal en lugar de plástico es más sostenible y permite disfrutar completamente del sabor de los alimentos.

Estos recipientes para comida de AmazonBasics tiene muy buena calidad. El juego incluye 3 recipientes de 0.6 litros, cada uno con una tapa hermética y fácil de abrir. Los recipientes son perfectos para almacenar pequeñas porciones de comida, como ensaladas, frutas, nueces y más. También son muy prácticos para llevar comida al trabajo o de viaje gracias a su tamaño compacto y su diseño a prueba de fugas. Los recipientes están hechos de plástico duradero y son aptos para lavavajillas, lo que los hace muy fáciles de limpiar. Además, el color azul claro es muy atractivo. Son perfectos para almacenar y transportar alimentos de manera conveniente y segura.

Este juego de toallas incluye 2 modelos grandes de baño —140 x 70 centímetros— y otros 2 de manos —50 x 100 centímetros—. Es precisamente el tamaño uno de los puntos que más destacamos, especialmente en las toallas de ducha, pues cubren perfectamente todo el cuerpo. Otro de los aspectos que más valoramos es que secan bien y absorben rápidamente la humedad, lo que es un indicador de su buena calidad. Es cierto que sueltan algunas pelusas en los primeros usos, aunque después de varios lavados desaparecen por completo. Además, un aspecto que juega muy a favor de este juego de toallas es que mantienen su forma y su calidad incluso después de haberlas lavado varias veces. No se deforman y siguen secando exactamente igual que el primer día.

Tenemos que decir que utilizar esta tabla de cortar de Bambú en la preparación de cualquier receta es una garantía de éxito. Es muy resistente, sirve para picar o trocear cualquier alimento, y aunque es evidente que se puede rayar ligeramente si ejercemos mucha presión con el cuchillo, mantiene su resistencia. También nos ha gustado lo fácil de limpiar que es. Si se derrama cualquier líquido o quedan restos de alimentos, basta con pasarle un trapo húmedo para que las manchas desaparezcan por completo y sin esfuerzo. Además de cumplir con su cometido, esta tabla de cortar de Bambú ofrece una fantástica relación calidad-precio.

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.