Este es el libro que tienes que leer sin falta si estás embarazada

Cada mujer vive su embarazo de una forma diferente y no hay ninguno que sea exactamente igual a otro, pero algo que tienen todas ellas en común son las miles de dudas que pueden llegar a surgir durante este proceso. Muchas veces buscamos consejo en las personas de nuestro círculo más cercano que hayan pasado por la misma situación, como nuestra madre o amigas, pero cada vez es más frecuente informarse a través de libros.

Hoy te recomendamos un manual que ha servido de guía para muchas madres primerizas que se encontraban perdidas ante este cambio tan importante en sus vidas. El manual del que hablamos es: Ser mamá. Guía del embarazo, parto y posparto con evidencia y emoción, y esta escrito por la matrona y madre Nazareth Olivera, @comadronaenlaola en Instagram, por lo que se trata de alguien con muchos conocimientos acerca de la maternidad.

En este manual se habla de los meses de embarazo en los que el cuerpo comienza a sufrir innumerables cambios, el parto y el posparto desde la evidencia científica, ofreciendo las claves para tomar las decisiones que necesites según tu necesidades y la etapa en la que te encuentres. Descubrirás las diferentes sensaciones que puede llegar a experimentar física y emocionalmente la futura mamá y aprenderás a escuchar lo que precisáis tú y tu bebé.

El cuerpo de la mujer se transforma tras este proceso para siempre, por lo que también es importante la parte del libro en el que se abordan cuestiones como la nutrición, el ejercicio físico, la sexualidad o el inicio de la lactancia. Además aclara muchas dudas que pueden llegar a surgir en los primeros meses, desde las pruebas médicas a las que deben someterse la mamá y el niño hasta el papel que tiene la pareja, en el caso de que la hubiera, y cómo compartir esta paternidad.

Resuelve todas tus dudas y supera tus miedos gracias al relato de esta madre y matrona. Cada vez son más las mujeres que deciden leer este manual durante su embarazo. Estos son algunos de los comentarios de clientas satisfechas de Amazon:

"Soy madre primeriza y durante el embarazo buscaba un libro que me ayudase con todas esas dudas que te surgen en un proceso como este. Me ha encantado y la información que ofrece está totalmente actualizada. Muy respetuosa con la mamá y el bebé. Recomiendo también combinar la lectura de este libro con seguir a Naza en Instagram, es ideal!"

"Me ha encantado, he aprendido mucho y me ha ayudado a reforzar otras ideas que ya tenia. Se lo he recomendado a todas las personas que conozco embarazadas! Gracias por este libro"

"Lo leí en mi segundo embarazo y es un libro muy completo y de fácil lectura. Lo recomiendo para todas las futuras mamás, seas primeriza o de segundas"

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.