La maleta de viaje que irá siempre contigo está en este set

Llegan las fechas donde más no movemos de un sitio a otro de todo el año, el verano, por lo que debemos estar preparados para que no nos coja el toro en el último momento antes de irnos a la playa o de viaje y no contar con una maleta que nos ayude a llevar todo lo necesario para que nuestra experiencia sea la mejor.

Esta planificación de viajes es de lo mejor que existe, visualizarte tomando el sol, conociendo nuevos sitios, relajándote por las calas más bonitas y menos frecuentadas y disfrutando de un mojito en las terrazas más chulas...y sobre todo te imaginas ese look tan brutal que lucirás en cada una de las situaciones típicas que se presenten durante tu idílica estancia, ¿verdad?.

Todo esto cambia un poquito cuando llega la hora de hacer la maleta... queremos llevarnos más cosas de la cuenta, o no nos cabe... Agota el simple hecho de pensar en ello. Ni qué decir la necesidad de confeccionar una lista con todos los básicos, para poder estar tranquila sin preocuparte de que te falta algo.

Para ello lo mejor es planificarle tipo de viaje que harás, corto o largo y si dentro del viaje te moverás a distintos sitios de forma que puedas escoger la maleta perfecta y que mejor se ajuste a ti. Si eres una persona viajera lo mejor es contar con un pack de maletas de diferentes tamaños de forma que viajes cómoda y segura siempre, independientemente de cuál sea el destino.

Además, algo que resulta de lo más cómodo es contar con organizadores de maleta con los cuales no solos tendrás la maleta ordenada y ahorrarás espacio sino que podrás organizar los conjuntos que te llevarás en bolsas diferentes y no se manchará nada si un bote de cualquier producto se abriese.

Las fundas están hechas de una robusta carcasa dura de ABS, resistente a los golpes y arañazos. Son clave a la hora de guardarlas ya que cuando no las estés utilizando las maletas, puedes simplemente guardar todas las maletas una dentro de otra.

Cada maleta tiene un asa telescópica ajustable en altura y un sistema de 4 ruedas de plástico que giran 360ẃ. Además cada uno de los maletines lleva incorporado un candado numerado en el que se introduce la cremallera. De este modo, nadie podrá abrir la maleta sin conocer la combinación y tus pertenencias estarán protegidas en todo momento. Cerradura de números integrada.

Este juego de maletas se pueden encontrar en diferentes colores, de forma que puedes elegir el color que más se se ajuste a tu gusto.

Este pack incluye bolsas de diferentes tamaños 4 bolsas XXL,4 bolsas XL,4 bolsas L,4 bolsas M. Gracias a estos organizadores podrás meter tres veces más de ropa en tu equipaje: maleta o mochila. Es un producto esencial para organizar tu ropa, toallas, mantas, ya no solo para ganar espacio en la maleta sino para organizar conjuntos para cada día.

Las bolsas de compresión son herméticas y protegen su ropa de olores, insectos, polillas, polvo o humedad. No necesita una aspiradora o una bomba para empacar al vacío la ropa para usar las bolsas de plástico. Todo lo que necesita es cerrar las bolsas de succión enrollables para viajar y rodar con el fin de expulsar el aire a través de las válvulas en la parte inferior de la bolsa.

Las bolsas de ahorro de espacio son perfectas para guardar ropa, toallas, sábanas y fundas de almohada en casa para el almacenamiento estacional o como organizador de ropa sucia.