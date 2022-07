¿Cómo mantener siempre el coche limpio?¡Tenemos la solución!

Si tenemos un coche es para usarlo, ¿verdad?. Cada día lo exponemos a situaciones de ambiente y temperatura diferentes que lo perjudican, por lo que debemos cuidarlo para así conservarlo como el primer día, tanto por fuera como por dentro. Si no mantenemos nuestro coche limpio, la acumulación de suciedad acelerará el proceso de envejecimiento de los elementos y, por tanto, del vehículo en general algo que no nos resulta nada ventajoso.

Además de mantener el coche en buenas condiciones para disfrutarlo nosotros, en el caso de que quisiéramos venderlo también cambia la historia ya que un coche que se hla estado manteniendo en buenas condiciones posteriormente tendrá un valor más elevado que uno que desgraciadamente lo se ha cuidado bien.

Este acondicionador de cuero prolonga la vida útil de todos los tipos de cuero, incluyendo muebles de cuero y tapicería, asientos de automóviles y motocicletas, botas, guantes, monederos, chaquetas, sillas de montar y y tachuelas. No es tóxico, no es solvente, no es pegajoso, no tiene olor y no contiene silicona. Fórmula repelente al agua, la nieve y la lluvia.

Un tratamiento dura seis meses o más. Penetra profundamente en los poros de la piel para proteger la piel nueva y rejuvenecer la piel vieja. Suaviza, hidrata y promueve la flexibilidad dejando tu piel con un aspecto hermoso. Un poco es suficiente para cubrir una gran parte de cuero; no es necesario volver a aplicar mensualmente como con otros productos

El gel limpiador mejorado Rajvia absorbe absolutamente todo lo que se ponga por delante en su camino, como aparatos electrónicos domésticos y de oficina como teclados de PC, salidas de aire, cámaras, impresoras, teléfonos, calculadoras, altavoces, aire acondicionado, televisores y otros dispositivos. No es pegajoso en las manos, huele dulce con aroma a limón y no estimula la piel.

Para utilizarlo tome un trozo de gel de limpieza, amáselo hasta formar una bola, empuje lentamente el gel de limpieza en el teclado, la ventilación automática y otras superficies rugosas, y sáquelo, luego el polvo se eliminará con el gel de limpieza.

Puede reutilizar el gel limpiador hasta que el color se oscurezca y luego reemplazarlo con un gel limpiador nuevo. Después de limpiar, guarde el gel limpiador en un lugar fresco.

La fórmula de este limpia tapicerías es perfecta para eliminar todo tipo de manchas en los asientos y alfombrillas, e incluso las que parecían que nunca iban a saltar. Contiene agentes desincrustantes que logran eliminar la suciedad atrapada en las fibras.

Esta potente fórmula puede eliminar el 97% de la suciedad y manchas en cuestión de minutos consiguiendo un resultado al instante.

El limpiador de coche es muy sencillo de utilizar, simplemente aplica el producto sobre el tapizado textil, frote y las manchas desaparecerán. El kit incluye un cepillo de limpieza para garantizar un mejor resultado.

Neutraliza y elimina los olores desagradables del tabaco, animales, comida y entre otros, dejando un aroma agradable y fresco en tus asientos.

El juego proporciona la gama completa de productos de tela necesarios para lavar un automóvil y utilizar para limpiar el aspecto y el interior de los automóviles. Ayuda a prolongar la vida útil de su automóvil, a mantener la cocina y la oficina en casa limpias y ordenadas. Puede proporcionarle un ambiente fresco y limpio que lo hará sentir cómodo y satisfecho todos los días.

1 guantes de lavado de microfibra

1 bloque de esponja de malla gruesa alta y baja

1 toalla de punto

1 toalla de vidrio

1 malla de gofres

3 tarta de encerado de toallas

2 automóvil cepillo para neumáticos

1 cepillo para ranuras de ventilación

1 escobilla de goma.

Estos kits de cuidado del automóvil están hechos de microfibra para ser suaves y duraderos y no dañar sus preciosos automóviles. El material de microfibra no deja ninguna conexión ni fragmentos después de la limpieza.

Cada herramienta está especialmente diseñada para limpiar el parabrisas, la superficie del automóvil, la ventilación, el asiento de cuero del automóvil, el capó, las puertas, las ventanas, las ruedas, etc. El dedo de microfibra de alta densidad de los guantes de lavado garantiza un rendimiento de limpieza óptimo.

Perfecto para la limpieza de automóviles, bicicletas, motocicletas y el hogar, no solo para la limpieza de automóviles, sino también para la limpieza de cocinas, oficinas, dormitorios, etc.