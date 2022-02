El mejor eBook del mercado: Kindle Paperwhite

Adentrarse en la lectura nunca fue tan fácil desde la llegada de los libros electrónicos. La comodidad que ofrecen, el poder llevar miles de libros en tu bolsillo y tener una infinita biblioteca en un clic, lo convierte en el mejor producto para los amantes de la lectura. Desde su llegada al mercado, Amazon se ha consolidado como la marca que más ejemplares de eBooks vende y todo se debe a los Kindles. Uno de los mejores regalos que puedes hacer a aquel iniciado en los libros o al más bibliófilo, seguro que no defraudarás a ninguno. De esta forma, tanto por su precio como por sus cualidades, el Kindle Paperwhite se ha convertido en el libro digital más vendido de Amazon.

Empezando por su diseño, con redondeados bordes y fácil agarre, el Paperwhite se acomoda tan rápido a tus manos que no podrás despegarte de él hasta que no hayas acabado el capítulo del libro que más te enganche. Su pantalla táctil, de 6,8 pulgadas, brinda al lector una correcta lectura, para nada se te cansará la vista gracias al brillo ajustable y a la luz cálida, enfocada a leer con poca iluminación. Además, la batería del dispositivo tiene autonomía de hasta 10 semanas, así que no necesitarás tener el cargador a mano, a diferencia de aparatos de la competencia.

En relación a las características más técnicas, el Kindle Paperwhite tiene 8 GB de capacidad, lo que equivale a miles de libros descargados en la memoria del dispositivo. Sin olvidarnos de tener posibilidad de utilizar el Cloud de Amazon, para tener los libros en la nube y no ocupar espacio. Por otro lado, el peso del libro electrónico más vendido es de 205 gramos, lo justo y necesario para no pensar que se te cae de las manos ni que sea incómodo de sostener. Compatible con wifi, de este modo, podrás buscar en la infinita biblioteca de Amazon para encontrar tu novela perfecta y comprártela.

Entre otras cosas, el eBook de Amazon también es resistente al agua, no tendrás que preocuparte en salpicarlo si eres de los que leen en la bañera. Sin no dejar pasar por alto que con la compra de un Kindle tienes de regalo 3 meses gratis de Kindle Unlimited, un amplio catálogo de libros que puedes descargar gracias a la suscripción.

Formará a ser tu aliado perfecto en tus ratos de espera o en los momentos más esperados del día por uno mismo. Llévatelo contigo a cualquier sitio, vayas donde vayas. No volverás a salir de casa sin tu Kindle Paperwhite.