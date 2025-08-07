El monitor curvo más viral entre gamers ahora está tiradísimo de precio en PcComponentes

Este monitor de AOC es una apuesta clara por el rendimiento para quienes quieren llevar su juego al siguiente nivel. Con una pantalla curva de 27 pulgadas y resolución Full HD, la verdadera estrella aquí es la fluidez y la velocidad, gracias a sus 280 Hz de frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta ultrarrápido de apenas 0,3 ms. Además, incorpora tecnologías como Adaptive Sync y HDR10 para que la imagen no solo sea rápida, sino también nítida y con colores vivos.

Lo que más destaca de este monitor es su panel Fast VA que combina negros profundos con una precisión en la imagen que sorprende, sobre todo en escenas oscuras donde otros monitores suelen perder detalle. Y es que en los juegos competitivos, donde cada milisegundo cuenta, la rapidez para mostrar la imagen sin desenfoques o cortes puede ser la clave entre ganar o perder. Y ahora mismo puede ser tuyo con un descuento del 44 % en PcComponentes.

Lo mejor del AOC C27G4ZXE

Frecuencia de actualización de 280 Hz que ofrece una ventaja decisiva en juegos rápidos.

que ofrece una ventaja decisiva en juegos rápidos. Tiempo de respuesta GtG de 1 ms y MPRT de 0,3 ms que eliminan el efecto fantasma.

que eliminan el efecto fantasma. Tecnología Adaptive Sync que sincroniza la tasa de refresco con la GPU para evitar temblores.

que sincroniza la tasa de refresco con la GPU para evitar temblores. HDR10 para imágenes más realistas y con mejor contraste.

para imágenes más realistas y con mejor contraste. Diseño curvo 1500R que mejora la inmersión sin perder comodidad.

que mejora la inmersión sin perder comodidad. Base pensada para eSports que optimiza el espacio y mantiene el escritorio ordenado.

Comprar en PcComponentes por ( 229,99 ) 129 €

¿Por qué elegir este monitor?

Monitor AOC C27G4ZXE 27" LED Fast VA FullHD 280Hz 1ms Curva

A diferencia de otros monitores, este modelo está pensado para jugadores que no se conforman. La base diseñada en colaboración con profesionales de los deportes electrónicos no solo es práctica, sino que permite colocar el teclado encima para ganar espacio. La gestión de cables es otro detalle que ayuda a tener un setup ordenado y eficiente.

Si tienes la sensación de que tus actuales monitores te dejan corto en velocidad o claridad cuando la acción se pone intensa, el C27G4ZXE resuelve eso con creces. Su bajo retraso de entrada ayuda a que las órdenes respondan al instante.

¿Para quién es este monitor?

Perfecto para jugadores que necesitan un monitor que responda al instante, sobre todo en juegos de disparos o acción rápida donde la precisión es clave. También para quienes valoran una imagen con buen contraste y una pantalla envolvente.

Este monitor está disponible en PcComponentes con descuento del 44 %.

Si buscas un monitor que combine velocidad, calidad de imagen y diseño pensado para gaming, el AOC C27G4ZXE es una opción muy interesante y completa que no defrauda.