Mosquiteras antipolen, la genial protección contra los molestos insectos en verano

Una picadura de mosquito es una de las cosas más molestas con las que nos encontramos en verano, y existen diversas formas de contraatacar pero una de las súper necesarias es contar con una mosquitera en nuestro hogar, de forma que de primeras ya nos quitemos gran parte de todos estos insectos y sus consecuentes picaduras.

Hay épocas en las que nos apetece disfrutar del aire fresco y una buena ventilación en nuestra casa, además de ahorrar algo de aire acondicionado o en luces encendidas, sobre todo en primavera o verano, aunque la principal función de las mosquiteras es evitar la entrada de insectos, ventajas como las anteriores también son considerables, además de evitar en gran medida tener que recurrir a productos químicos para evitarlos.

Mediante el uso de mosquiteras, nos aseguraremos que al abrir nuestras puertas y ventanas no entrará nada molesto del exterior, ya que no solamente evitamos los insectos, sino también el polvo y otras partículas que se encuentran suspendidas en el ambiente, como por ejemplo el polen. El polvo y el polen son dos de los desencadenantes más frecuentes de procesos alérgicos, por lo que si padeces alguna de estas alergias, esta es la solución perfecta para tener una casa aireada, reducir gastos en casa y no estar en contacto con el polen o polvo.

Otro de los beneficios más significantes de estas mosquiteras es que proporcionan tranquilidad a las personas que tienen animales domésticos en el hogar, ya que podrán tener sus ventanas abiertas sin ninguna preocupación acerca de que su mascota se escape entre otras.

Con la mosquitera Magic Klick para ventana bloquearás a los molestos mosquitos simplemente con un clic. Y la mosquitera con protección contra el polen tiene una malla de solo 25 µm, por lo que se pueden mantener muchos polen alejados de forma eficaz.

¡La fijación nunca ha sido tan fácil! La mosquitera para ventana "Magic Klick" se fija sin gran esfuerzo con esquinas de sujeción e imanes. Pegar las esquinas de sujeción, cortar la mosquitera adecuada para tu ventana, fijar imanes, hacer clic en la red y listo. Se acabó el tiempo en que los atrapasueños pegajosos se cuelgan del techo o se han perforado agujeros para cortinas de protección no formadas.