Descuentazo en Cecotec: Ahorra un 32% en este ventilador de techo

La marca valenciana, Cecotec, está dando que hablar con sus increíbles ofertas para los productos de verano. Ya sabemos sobre la confianza y la garantía de excelencia que supone tener un producto Cecotec. Este ventilador de techo tiene una particularidad muy especial, además de ser silencioso, viene con un mando a distancia. Eso realmente es un valor añadido, ya que no tendrás que levantarte de la cama en medio de la noche para tener que apagarlo. Además, si haces la compra hoy mismo, podrás disfrutar de un jugoso descuento del 32% sobre su valor original.

Con su tecnología EnerySilence consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. El ventilador viene integrado de una lámpara que dará un aspecto muy acogedor en tu hogar. Además, con el mando a distancia podrás modificar la tonalidad de la luz y crear un ambiente perfecto de forma simple. Tendrás la posibilidad de elegir entre tres tonalidades de luz (cálida amarilla, cálida blanca y natural) para adecuarse a cualquier momento.

Comprar en Cecotec por (̶1̶4̶1̶,̶0̶0̶€̶)̶ 94,90€

La tecnología más avanzada también ha llegado a los ventiladores de techo. Gracias a su potencia de 60W y su motor de alto rendimiento, el ventilador de techo Aero 570 tiene un caudal de aire que irá aumentando y ampliando la sensación de frescor en el ambiente. Su sistema formado por 4 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, maximizará el flujo de aire y garantizará un caudal constante de aire fresco.

Su motor 100% de cobre Integra el sistema de seguridad ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. Además, este ventilador cuenta con un diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta perfectamente a la decoración de tu hogar.

Si lo que buscas es un producto que te brinde una sensación fresca y que además no tenga ese ruido molesto que no te deja dormir, entonces este ventilador de techo Energysilence Aero 570 es el indicado para ti. Cecotec quiere que sea tuyo y por eso ha decidido rebajarlo un 32% de su precio habitual. No pierdas un minuto más y hazte con él ahora mismo.