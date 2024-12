Despídete de las arrugas esta Navidad: 3 planchas de Braun para un look impecable estas fiestas

¿Ya tienes en tu armario los looks con los que vas a brillar estas fiestas? La Navidad es la mejor época del año para ponerte tus mejores galas, sacar ese vestido de lentejuelas que todavía no has estrenado o el esmoquin más elegante que tengas. Vestirte bien y sentirte cómodo con el outfit que elijas es importante, pero pasar tiempo de calidad con los tuyos y disfrutar realmente de las fiestas es innegociable. Este año, Braun se encarga de la ropa para que tú ahorres tiempo y lo inviertas en los tuyos, porque tienen las mejores planchas y centros de planchado para borrar las arrugas de un plumazo.

Braun es la marca que todos conocemos y la que lleva toda la vida en casa, así que ¿se te ocurre alguna opción mejor en la que confiar las prendas de una ocasión tan importante? Sus dispositivos, ya seas más de plancha de vapor, plancha vertical o centro de planchado, eliminan las arrugas en segundos, son muy útiles para los retoques de última hora y te ayudan a ahorrar tiempo mientras planchas la ropa de toda la familia.

Descubre los productos de Braun Planchado para esta Navidad

¿Quieres saber cómo? Hemos seleccionado para ti la TextyStyle 9, la QuickStyle 7 y la CareStyle 7 Pro, tres dispositivos que forman parte de la gama de Braun Planchado y que te vendrán de perlas en Nochebuena, Nochevieja y cuando toque darle la bienvenida a los Reyes Magos. Los tres son dispositivos de última generación, con la mejor tecnología, suela bidireccional y funciones que te ayudarán a ahorrar tiempo y esfuerzo. Sigue leyendo si quieres saber lo mucho que te van a simplificar la vida.

Plancha de vapor Braun TexStyle 9

Nuestra primera opción es la más convencional de todas y a la que seguramente estés acostumbrado: la plancha de vapor Braun TextStyle 9. Es perfecta para estar impecable en la cena más importante del año, porque tiene 3200 vatios de potencia y un golpe de vapor de hasta 260 g/min para eliminar las arrugas que siempre se resisten.

Uno de los secretos mejor guardados de Braun, y por supuesto también de esta plancha de vapor, es la primera suela FreeGlide 3D del mundo. Se desliza sobre cualquier tejido, incluso sobre los más rígidos, y tampoco se quedará atascada con bolsillos, botones ni cremalleras. Además, combina a la perfección con la suela EloxalPlus, que siempre ha sido uno de los puntos fuertes de Braun, pero ahora tiene los bordes mejorados para llegar mucho más lejos.

Te sorprenderá su velocidad y su punta de precisión, que acaba con las arrugas del cuello, los puños o las costuras. Todavía hay mucho más, porque esta es una plancha de vapor con la que ahorrarás hasta un 70% de energía si la utilizas en Modo Eco. Los sistemas AntiClean, que es un recolector de cal con un diseño exclusivo, y el iCare completan las prestaciones tan increíbles de la TextStyle 9. ¡Dejará tus prendas de Nochebuena impecables!

Centro de planchado Braun CareStyle 7 Pro

Si lo que buscas es darle la bienvenida a los Reyes Magos en familia, el centro de planchado más potente de Braun es la opción perfecta. Con la Braun CareStyle 7 Pro no habrá montón de ropa que se te resista ni tampoco te dará pereza ponerte con ello, porque eliminarás con las arrugas en segundos. Funciona de maravilla en todo tipo de tejidos y además es mucho más cómoda para ti, porque está certificada por Ergocert como la primera plancha ergonómica del mundo.

Igual que la plancha Braun anterior, este centro de planchado también incorpora la primera suela FreeGlide 3D del mundo, es capaz de emitir un flujo de vapor de 190 g/min y un golpe de vapor de hasta 650 g/min para las arrugas que siempre te cuestan un poco más.

Sus características lo reafirman como el mejor centro de planchado para toda la familia. Incluye también tecnología iMode, un sistema de descalcificación Ultimate FastClean y un diseño que es muy fácil de utilizar por cualquiera en casa.

Plancha vertical Braun QuickStyle 7

Por último, el dispositivo que literalmente te va a salvar la vida esta Navidad (y en cualquier momento del año). ¿Vas a hacer algún viaje y no quieres que tu ropa tenga arrugas? La plancha vertical QuickStyle 7 de Braun es la solución y el dispositivo perfecto para retoques de última hora y lucir siempre impecable.

Uno de sus puntos fuertes es la tecnología FastSteam exclusiva de Braun, porque emite vapor de manera continua para que puedas planchar tus prendas directamente en la percha en mucho menos tiempo. Puedes utilizarla cómodamente en posición vertical, pero también en horizontal y deslizar suavemente por todo tipo de tejidos.

Su diseño ergonómico te encantará, porque la plancha vertical Braun tiene una curvatura hacia arriba gracias a la tecnología 3D Dual FreeGlide. Se calienta en solo 35 segundos, así que la tendrás lista para funcionar casi al momento, y además también podrás refrescar tus prendas en solo 1 minuto cuando necesites acabar con los malos olores o con las bacterias. Ideal para retoques de última hora antes de irte de fiesta esta Nochevieja.

¿Centro de planchado, plancha de vapor o plancha vertical? Los productos de planchado Braun tienen prestaciones increíbles y la última tecnología para echarte una mano estas fiestas. Con cualquiera de ellos, las únicas arrugas de la Navidad serán las que aparezcan en la comisura de los labios de tanto reírte.