Sephora empieza las rebajas de invierno con ofertones de hasta el 60% de descuento

Dejando ya atrás la resaca de las comilonas y las festividades de Navidad, este nuevo año trae, como todos los años, las esperadísimas rebajas de enero. Así que, si has empezado con tus propósitos de año nuevo, y deseas empezar el año con buen pie, puede que estos productos de belleza que te trae Sephora a precios irresistibles, te ayuden a cumplir todo lo que deseas este año.

Como sabes, las rebajas no están solo en la moda, así que, si tienes pendiente bajar los kilos de más que has puesto estas Navidades, puedes aprovechar para incorporar en tu neceser artículos que te ayuden a realzar la belleza natural de tu rostro. Para ello, hemos creado un listado con los cinco productos estrella de Sephora, que ahora pueden ser tuyos a un precio irresistible. Eso sí, estas promociones tienen tiempo limitado, y las tendrás disponibles desde el día 7 al 21 de enero en la página web de Sephora, así que, te recomendamos que no te despistes.

Si quieres regalar o regalarte una experiencia única, ahora lo puedes hacer con este cofre de regalo de la prestigiosa Yves Saint Laurent. Este año, se viste de alta costura para ofrecerte una experiencia única. Este cofre de regalo está compuesto por:

- El iluminador Touché Éclat Stylo 2. Perfecto para tus looks del día a día, y muy apropiado para retocarte en cualquier ocasión. El Touché Éclat es un rayo de luz que puedes incluir en tu maquillaje diario y llevar a todas partes para aportar un toque de luz a tu rostro.

- El labial en formato mini de Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture 01. Este modelo de barra de labios que proporciona un color intenso y cubriente.

Lo mejor de todo es que, ahora este cofre de regalo puede ser tuyo por 25 euros, en lugar de los 35,99 euros de su precio habitual.

Comprar en Sephora por ( 35,99€ ) 25,00€

Si lo tuyo son los productos de belleza de NARS, ahora estás de suerte. Los nuevos tonos de barras de labios de NARS ahora pueden ser tuyos por 16 euros, en lugar de por los 27,99 euros que suelen costar habitualmente. Con ellos, tus labios tendrán todo el protagonismo de tu look de maquillaje. Contienen una fórmula hidratante y una textura súper ligera que dejarán un acabado perfecto y de larga duración en tus labios.

Comprar en Sephora por ( 27,99€ ) 16,00€

Esta paleta de sombras Tiger combina tonalidades amarillas, bronces y rosas para crear maquillajes salvajes y atrevidos. Con sus nueve tonos, esta paleta de maquillaje logrará resaltar tus párpados. Sus acabados metálicos, aterciopelados y mates cremosos darán a tu look una personalidad arrolladora. Ahora además, gracias a su precio rebajado, puede ser tuya por 20 euros.

Comprar en Sephora por ( 29,99 ) 20,00€

Este colorete de alta densidad, contiene tres tonos en cada estuche que puedes superponer para conseguir un efecto 3D. Estos productos son respetuosos con el medio ambiente y la naturaleza. Son aptos para veganos, ya que no están testados en animales. Ahora su precio es de 19 euros.

Comprar en Sephora por ( 39,99€ ) 19,99€

Inspiradas en ciudades tan diferentes como París y Marrackeck, estas nuevas sombras de ojos de Yves Saint Laurent tienen múltiples acabados para lograr unos looks perfectos en tu rostro. Es el regalo ideal para la mujer contemporánea, sofisticada, empoderada y desafiante. Su precio ahora es de 59 euros, en lugar de los 99,99 euros de su precio original.