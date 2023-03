Amazon tira el precio de este robot aspirador que limpiará tu casa por ti

Seguro que en más de una ocasión has visto cómo funciona un robot aspirador y has deseado tener uno, llegar a casa después de trabajar y no tener que invertir tanto tiempo en dejar el suelo reluciente. La tecnología también ha llegado al sector de la limpieza para revolucionarla y para hacerte la vida mucho más sencilla. Por eso, este electrodoméstico es justo el que necesitas incorporar a tu hogar. ¡Te contamos sus múltiples ventajas!

La más destacada es su autonomía, ya que puede limpiar cualquier rincón de la casa de manera independiente. Además, ofrece diferentes modos de limpieza para que siempre encuentres el que mejor se adapte a ti, a tus necesidades y al suelo del hogar. Todo ello se complementa, en la mayoría de los modelos, con conexión Wi-Fi e incluso con compatibilidad con altavoces inteligentes.

Cuando lo tengas, ¡te arrepentirás de no haber empezado a disfrutar mucho antes de sus ventajas! No dejes pasar más el tiempo y aprovecha que el robot aspirador iRobot Roomba 692 está disponible en Amazon con un 30% de descuento por tiempo limitado. ¡Llévatelo ahora por 100€ menos!

Comprar en Amazon por (329) 229€

El robot aspirador iRobot Roomba 692 se adapta a ti y a tu estilo de vida, no al revés. Como la mayoría de modelos, es circular y puede llegar a todos los rincones de la casa. Sin embargo, el hardware y el software son los responsables de incorporar todas esas funciones avanzadas que hacen que el robot aspirador sea completamente inteligente.

El iRobot Roomba 692 está diseñado para salvar los obstáculos, los muebles e incluso las escaleras. La tecnología de sensores reactivos es la responsable de que este dispositivo no se quede atascado en ningún sitio, mientras que la tecnología Dirt Detect ayuda a limpiar siempre donde es necesario.

Desde la aplicación móvil iRobot Home podrás comprobar todos los parámetros del robot aspirador, sus modos de limpieza y hasta programarlo cuando estés fuera de casa.

Además, al ser un robot 'todoterreno' permite eliminar la suciedad, el polvo, los residuos, los restos de comida y hasta el pelo de las mascotas. ¡Nada se te resistirá! Y su uso es especialmente importante para ofrecer una limpieza extra en temporada de alergías o si sufres cualquier otro problema respiratorio.

Todo son ventajas y ahora también lo es su precio. ¡Aprovecha ya esta fantástica oportunidad!

