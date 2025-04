Samsung Galaxy A25 5G: rendimiento, potencia y buena cámara por menos de 230€

Los smartphones se ha vuelto esenciales en el día a día, pero, ¿cuántas veces te has enfrentado a un dispositivo lento, con poca batería o que no responde como esperas? Hoy en día, ya no es suficiente con un teléfono que solo cumpla. Sabemos que necesitas algo más: algo rápido, fiable y que te acompañe durante todo el día sin que te deje tirado en el momento más inoportuno.

El Samsung Galaxy A25 5G es justo lo que necesitas. Con una combinación perfecta de rendimiento y diseño, este modelo mejora la experiencia. Y lo mejor de todo es que, ahora, puedes conseguirlo con un descuento del 32% en PcComponentes, haciendo que esta herramienta imprescindible para tu día a día sea aún más accesible.

Comprar en PcComponentes por ( 339 ) 229€

Smartphone Samsung Galaxy A25 5G

El Samsung Galaxy A25 5G es uno de esos móviles que redefine la experiencia. Con un diseño atractivo y pensado para durar, este smartphone se presenta como una opción increíble para aquellos que buscan un rendimiento impecable. La pantalla Infinity U de 6,5” es una pasada: Super AMOLED Full HD+ con hasta 1.000 nits de brillo, lo que significa que podrás ver perfectamente todo, incluso bajo la luz directa del sol. Y si eres de los que no pueden parar de ver vídeos o jugar, la tasa de refresco de hasta 120 Hz hace que todo se vea súper fluido.

¿Y qué me dices de la cámara? Con 50 MP en el sensor principal, tus fotos y vídeos serán nítidos, estables y llenos de color. Además, el sistema de estabilización de imagen y vídeo te asegura que cada captura sea perfecta, incluso en movimiento. Y si te gusta grabar contenido o hacer vídeos de calidad, este teléfono te lo pone fácil, ya que la estabilización digital se encarga de que todo quede en su sitio.

El procesador Exynos 1280, con su arquitectura Octa-Core, y sus 8 GB de RAM hacen que el teléfono responda rápido y fluido, ya sea para navegar por las redes sociales, jugar a juegos exigentes o trabajar con varias apps a la vez. Además, la batería de 5.000 mAh, que da hasta 21 horas de reproducción continua, se encargará de que no tengas que estar pendiente del cargador todo el tiempo.

Y para que todo esto esté bien protegido, el sistema de seguridad Samsung Knox Vault cuida tu privacidad. Y si aún te lo estás pensando, entonces te gustará saber que este smartphone tiene un descuento de 110 euros.

